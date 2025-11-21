Марципан в шоколаде: этот изысканный десерт готовится за 15 минут, а вкус просто невероятный
Для приготовления этого десерта не придется включать духовку
Марципан любят за необычный и изысканный вкус. Для приготовления этого десерта не требуются экзотические продукты или знания специфических кулинарных техник. Готовится он не сложнее, чем шоколадная колбаска.
Рецептом марципана и процессом его приготовления поделилась на своей странице в Instagram кулинарная блогер Юлия Сенич. Она предлагает готовить десерт с шоколадом, но можно обойтись без него.
Ингредиенты
- миндаль 250 г
- розовая вода (можно обычную) 2 ст.л.
- сахарная пудра 160 г
- миндальная эссенция (несколько капель)
- шоколад 50 г по (по желанию)
Этапы приготовления
- Заливаем миндаль крутым кипятком на 5 минут. Затем очищаем его от кожуры, просушиваем полотенцем и измельчаем блендером.
- Добавляем воду, сахарную пудру и эссенцию.
- Еще раз измельчаем и формируем колбаску в пищевой пленке.
- Оставляем в холодильнике на 2-3 часа и покрываем растопленным в микроволновке шоколадом.