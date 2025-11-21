Марципан в шоколаде: этот изысканный десерт готовится за 15 минут, а вкус просто невероятный

Для приготовления этого десерта не придется включать духовку

Марципан любят за необычный и изысканный вкус. Для приготовления этого десерта не требуются экзотические продукты или знания специфических кулинарных техник. Готовится он не сложнее, чем шоколадная колбаска.

Рецептом марципана и процессом его приготовления поделилась на своей странице в Instagram кулинарная блогер Юлия Сенич. Она предлагает готовить десерт с шоколадом, но можно обойтись без него.

Ингредиенты

миндаль 250 г

розовая вода (можно обычную) 2 ст.л.

сахарная пудра 160 г

миндальная эссенция (несколько капель)

шоколад 50 г по (по желанию)

Этапы приготовления