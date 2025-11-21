Укр

Марципан в шоколаде: этот изысканный десерт готовится за 15 минут, а вкус просто невероятный

Наталья Граковская
Марципан
Марципан. Фото Скриншот yuliia.senych/Instagram, коллаж "Телеграф"

Для приготовления этого десерта не придется включать духовку

Марципан любят за необычный и изысканный вкус. Для приготовления этого десерта не требуются экзотические продукты или знания специфических кулинарных техник. Готовится он не сложнее, чем шоколадная колбаска.

Рецептом марципана и процессом его приготовления поделилась на своей странице в Instagram кулинарная блогер Юлия Сенич. Она предлагает готовить десерт с шоколадом, но можно обойтись без него.

Ингредиенты

  • миндаль 250 г
  • розовая вода (можно обычную) 2 ст.л.
  • сахарная пудра 160 г
  • миндальная эссенция (несколько капель)
  • шоколад 50 г по (по желанию)

Этапы приготовления

  1. Заливаем миндаль крутым кипятком на 5 минут. Затем очищаем его от кожуры, просушиваем полотенцем и измельчаем блендером.
  2. Добавляем воду, сахарную пудру и эссенцию.
  3. Еще раз измельчаем и формируем колбаску в пищевой пленке.
  4. Оставляем в холодильнике на 2-3 часа и покрываем растопленным в микроволновке шоколадом.
