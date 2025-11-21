Марципан у шоколаді: цей вишуканий десерт готується за 15 хвилин, а смак просто неймовірний

Для приготування цього десерту не доведеться вмикати духовку

Марципан люблять за незвичайний і вишуканий смак. Для приготування цього десерту не потрібні екзотичні продукти чи знання специфічних кулінарних технік. Готується він не складніше ніж шоколадна ковбаска.

Рецептом марципана поділилася на своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка Юлія Сенич. Вона розповіла і про процес його приготування. Вона пропонує готувати цей десерт з шоколадом, але можна обійтись без нього.

Інгредієнти

мигдаль 250 г

трояндова вода (можна звичайну) 2 ст.л.

цукрова пудра 160 г

мигдалева есенція (декілька крапель)

шоколад 50 г за (бажанням)

Етапи приготування