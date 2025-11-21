Рус

Марципан у шоколаді: цей вишуканий десерт готується за 15 хвилин, а смак просто неймовірний

Наталя Граковська
Марципан
Для приготування цього десерту не доведеться вмикати духовку

Марципан люблять за незвичайний і вишуканий смак. Для приготування цього десерту не потрібні екзотичні продукти чи знання специфічних кулінарних технік. Готується він не складніше ніж шоколадна ковбаска.

Рецептом марципана поділилася на своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка Юлія Сенич. Вона розповіла і про процес його приготування. Вона пропонує готувати цей десерт з шоколадом, але можна обійтись без нього.

Інгредієнти

  • мигдаль 250 г
  • трояндова вода (можна звичайну) 2 ст.л.
  • цукрова пудра 160 г
  • мигдалева есенція (декілька крапель)
  • шоколад 50 г за (бажанням)

Етапи приготування

  1. Заливаємо мигдаль окропом на 5 хвилин. Потім очищаємо його від шкірки, просушуємо рушником і подрібнюємо блендером.
  2. Додаємо воду, цукрову пудру та есенцію.
  3. Ще раз подрібнюємо і формуємо ковбаску в харчовій плівці.
  4. Залишаємо в холодильнику на 2-3 години і покриваємо розтопленим у мікрохвильовій печі шоколадом.
