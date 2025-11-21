Марципан у шоколаді: цей вишуканий десерт готується за 15 хвилин, а смак просто неймовірний
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Для приготування цього десерту не доведеться вмикати духовку
Марципан люблять за незвичайний і вишуканий смак. Для приготування цього десерту не потрібні екзотичні продукти чи знання специфічних кулінарних технік. Готується він не складніше ніж шоколадна ковбаска.
Рецептом марципана поділилася на своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка Юлія Сенич. Вона розповіла і про процес його приготування. Вона пропонує готувати цей десерт з шоколадом, але можна обійтись без нього.
Інгредієнти
- мигдаль 250 г
- трояндова вода (можна звичайну) 2 ст.л.
- цукрова пудра 160 г
- мигдалева есенція (декілька крапель)
- шоколад 50 г за (бажанням)
Етапи приготування
- Заливаємо мигдаль окропом на 5 хвилин. Потім очищаємо його від шкірки, просушуємо рушником і подрібнюємо блендером.
- Додаємо воду, цукрову пудру та есенцію.
- Ще раз подрібнюємо і формуємо ковбаску в харчовій плівці.
- Залишаємо в холодильнику на 2-3 години і покриваємо розтопленим у мікрохвильовій печі шоколадом.