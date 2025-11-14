Шоколадная салями без духовки: итальянская классика за 10 минут (видео)

Десерты – это сладкие блюда, которые радуют вкус и поднимают настроение.

Они бывают разные: пироги, муссы, торты, печенье, а также легкие варианты, как ленивый пирог с сыром и ягодами. Некоторые десерты нуждаются в выпекании, другие готовятся без духовки и в считанные минуты. Сегодня предлагаем приготовить шоколадную салями – простой, быстрый и невероятно вкусный десерт, который идеально подойдет для семейного чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить шоколадную салями

Ингредиенты:

шоколад черный — 120 г;

сливочное масло – 30 г;

сливки жирные – 60 мл;

печенье (любое) — 120 г;

орешки жареные – 50 г;

сухофрукты — 100 г;

Способ приготовления:

Подготовить печенье, измельчить его на крошку. Залить сухофрукты кипятком, обсушить бумажным полотенцем, при необходимости нарезать. Размельченные орешки смешать с печеньем и сухофруктами. Нагреть сливки, добавить сливочное масло и шоколад, растопить до однородности. Соединить шоколадную массу с сухими ингредиентами и тщательно перемешать. Выложить массу на пищевую пленку, сформировать рулет и завернуть концы. Поместить рулет в холодильник на 3–4 часа до стабилизации. При желании обсыпать сахарной пудрой или какао перед подачей.

Шоколадная салями получается нежной, ароматной и яркой на вкус. Она не нуждается в выпекании и легко готовится даже с детьми. Этот десерт отлично подходит как для семейного чаепития, так и для праздничного стола. Достаточно придерживаться простых шагов – и вкусный результат гарантирован.