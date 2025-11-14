Шоколадная салями без духовки: итальянская классика за 10 минут (видео)
-
-
Десерты – это сладкие блюда, которые радуют вкус и поднимают настроение.
Они бывают разные: пироги, муссы, торты, печенье, а также легкие варианты, как ленивый пирог с сыром и ягодами. Некоторые десерты нуждаются в выпекании, другие готовятся без духовки и в считанные минуты. Сегодня предлагаем приготовить шоколадную салями – простой, быстрый и невероятно вкусный десерт, который идеально подойдет для семейного чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить шоколадную салями
Ингредиенты:
- шоколад черный — 120 г;
- сливочное масло – 30 г;
- сливки жирные – 60 мл;
- печенье (любое) — 120 г;
- орешки жареные – 50 г;
- сухофрукты — 100 г;
Способ приготовления:
- Подготовить печенье, измельчить его на крошку.
- Залить сухофрукты кипятком, обсушить бумажным полотенцем, при необходимости нарезать.
- Размельченные орешки смешать с печеньем и сухофруктами.
- Нагреть сливки, добавить сливочное масло и шоколад, растопить до однородности.
- Соединить шоколадную массу с сухими ингредиентами и тщательно перемешать.
- Выложить массу на пищевую пленку, сформировать рулет и завернуть концы.
- Поместить рулет в холодильник на 3–4 часа до стабилизации.
- При желании обсыпать сахарной пудрой или какао перед подачей.
Шоколадная салями получается нежной, ароматной и яркой на вкус. Она не нуждается в выпекании и легко готовится даже с детьми. Этот десерт отлично подходит как для семейного чаепития, так и для праздничного стола. Достаточно придерживаться простых шагов – и вкусный результат гарантирован.