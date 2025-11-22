"Селедка под шубой" в необычной подаче: идеальная порционная закуска, которую первой разберут со стола (видео)

Салат "Селедка под шубой" – неизменная классика, но ее можно превратить в оригинальную закуску

"Шубой" на праздничном столе уже давно никого не удивишь. Этот салат с сельдью стал неотъемлемой частью новогоднего меню. Но если изменить подачу и превратить привычную "Шубу" в эффектную порционную закуску в тонких розовых блинчиках, то вау-эффект гарантирован.

Рецептом этого блюда поделились на YouTube-канале "Пан Фартух". Гости точно съедят эту закуску до последнего кусочка.

Ингредиенты

Для блинчиков

Молоко – 450 мл

Мука – 130-150 г

Яйца – 2 шт.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Свекла – 1 небольшая

Для начинки

Свекла – 1 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Картофель – 4 шт.

Сельдь филе – 3-4 шт.

Майонез

Лук – 1 шт.

Для маринада

Сахар – 1 ст.л.

Соль – ½ ст.л.

Уксус – 70-80 мл

Вода – 180 мл

Этапы приготовления

Яйца посолить и взбить. Добавить молоко и перемешать. Всыпать муку и тщательно размешать, чтобы не осталось комочков. Перебить свеклу блендером до однородности и добавить в тесто. Размешать. Добавить оставшееся молоко и замешать однородное тесто. В конце добавить масло. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне. Картошку, морковь и свеклу натереть, сельдь разрезать вдоль полосок. Лук порезать четверть кольцами и замариновать. Сложить начинку на блины и закрутить.

10. Каждый блинчик разрезать пополам и выложить на тарелку.

Маринованный лук подать на отдельной тарелке.