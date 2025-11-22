"Селедка под шубой" в необычной подаче: идеальная порционная закуска, которую первой разберут со стола (видео)
Читати українською
Салат "Селедка под шубой" – неизменная классика, но ее можно превратить в оригинальную закуску
"Шубой" на праздничном столе уже давно никого не удивишь. Этот салат с сельдью стал неотъемлемой частью новогоднего меню. Но если изменить подачу и превратить привычную "Шубу" в эффектную порционную закуску в тонких розовых блинчиках, то вау-эффект гарантирован.
Рецептом этого блюда поделились на YouTube-канале "Пан Фартух". Гости точно съедят эту закуску до последнего кусочка.
Ингредиенты
Для блинчиков
- Молоко – 450 мл
- Мука – 130-150 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Свекла – 1 небольшая
Для начинки
- Свекла – 1 шт.
- Морковь – 1-2 шт.
- Картофель – 4 шт.
- Сельдь филе – 3-4 шт.
- Майонез
- Лук – 1 шт.
Для маринада
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – ½ ст.л.
- Уксус – 70-80 мл
- Вода – 180 мл
Этапы приготовления
- Яйца посолить и взбить. Добавить молоко и перемешать.
- Всыпать муку и тщательно размешать, чтобы не осталось комочков.
- Перебить свеклу блендером до однородности и добавить в тесто. Размешать.
- Добавить оставшееся молоко и замешать однородное тесто.
- В конце добавить масло.
- Жарить блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне.
- Картошку, морковь и свеклу натереть, сельдь разрезать вдоль полосок.
- Лук порезать четверть кольцами и замариновать.
- Сложить начинку на блины и закрутить.
10. Каждый блинчик разрезать пополам и выложить на тарелку.
Маринованный лук подать на отдельной тарелке.