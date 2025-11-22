Укр

"Селедка под шубой" в необычной подаче: идеальная порционная закуска, которую первой разберут со стола (видео)

Наталья Граковская

"Шуба" в блинах станет любимым блюдом новогоднего стола
"Шуба" в блинах станет любимым блюдом новогоднего стола. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Салат "Селедка под шубой" – неизменная классика, но ее можно превратить в оригинальную закуску

"Шубой" на праздничном столе уже давно никого не удивишь. Этот салат с сельдью стал неотъемлемой частью новогоднего меню. Но если изменить подачу и превратить привычную "Шубу" в эффектную порционную закуску в тонких розовых блинчиках, то вау-эффект гарантирован.

Рецептом этого блюда поделились на YouTube-канале "Пан Фартух". Гости точно съедят эту закуску до последнего кусочка.

Ингредиенты

Для блинчиков

  • Молоко – 450 мл
  • Мука – 130-150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 2-3 ст.л.
  • Свекла – 1 небольшая

Для начинки

  • Свекла – 1 шт.
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Сельдь филе – 3-4 шт.
  • Майонез
  • Лук – 1 шт.

Для маринада

  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – ½ ст.л.
  • Уксус – 70-80 мл
  • Вода – 180 мл

Этапы приготовления

  1. Яйца посолить и взбить. Добавить молоко и перемешать.
  2. Всыпать муку и тщательно размешать, чтобы не осталось комочков.
  3. Перебить свеклу блендером до однородности и добавить в тесто. Размешать.
  4. Добавить оставшееся молоко и замешать однородное тесто.
  5. В конце добавить масло.
  6. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне.
  7. Картошку, морковь и свеклу натереть, сельдь разрезать вдоль полосок.
  8. Лук порезать четверть кольцами и замариновать.
  9. Сложить начинку на блины и закрутить.
Как приготовить Шубу в блинах - рецепт

10. Каждый блинчик разрезать пополам и выложить на тарелку.

Маринованный лук подать на отдельной тарелке.

