Праздничный салат "Зимний фьюжн": гости точно попросят этот рецепт (видео)
-
-
- 597
"Зимний фьюжн" можно готовить и на новогодние праздники
Существует огромное количество праздничных салатов. Но среди классических "Оливье" и "Шубы" особо выделяются новые салаты с интересными вкусовыми сочетаниями. Один из таких салатов — "Зимний фьюжн", который готовится из копченой курицы и ананасов.
Рецептом этого салата поделилась YouTube-блогер ВІКА – Простые Рецепты. Готовится он очень быстро и просто и точно понравится тем, кто ищет новые и оригинальные закуски к праздничному столу.
Ингредиенты
- Куриное филе копченое (или окорочек) — 300 г
- Шампиньоны свежие — 400 -500 г
- Ананасы консервированные — 180 г (около 6 колец)
- Сыр плавленый — 2 шт.
- Яйца куриные — 4 шт.
- Майонез
- Чеснок 2 зубчика
- Масло растительное — 3 ст. ложки (для обжарки грибов)
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Свежий огурец (для украшения) — ½–1 шт.
Этапы приготовления
- Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Посолить, поперчить, остудить.
- Отваренные яйца натереть на крупной терке.
- Куриное филе нарезать мелкими кубиками.
- Ананасы обсушить и нарезать небольшими кусочками.
- Плавленые сырки слегка подморозить и натереть на средней терке.
- Свежий огурец натереть на терке по-корейски.
- Выложить слоями:
- 1-й слой — жареные грибы + немного майонеза
- 2-й слой — тертые яйца
- 3-й слой — копченое куриное филе
- 4-й слой — ананасы
- 5-й слой — плавленые сырки (верхний слой)
Слегка прижать ложкой, чтобы слои соединились и убрать салат в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы он пропитался.
Готовый салат украсить свежим огурцом, нарезанным соломкой и при желании посыпать измельченными грецкими орехами.
