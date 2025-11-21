Укр

Праздничный салат "Зимний фьюжн": гости точно попросят этот рецепт (видео)

Наталья Граковская
Салат с копченой курицей, сыром и ананасом
Салат с копченой курицей, сыром и ананасом. Фото Скриншот YouTube

"Зимний фьюжн" можно готовить и на новогодние праздники

Существует огромное количество праздничных салатов. Но среди классических "Оливье" и "Шубы" особо выделяются новые салаты с интересными вкусовыми сочетаниями. Один из таких салатов — "Зимний фьюжн", который готовится из копченой курицы и ананасов.

Рецептом этого салата поделилась YouTube-блогер ВІКА – Простые Рецепты. Готовится он очень быстро и просто и точно понравится тем, кто ищет новые и оригинальные закуски к праздничному столу.

Ингредиенты

  • Куриное филе копченое (или окорочек) — 300 г
  • Шампиньоны свежие — 400 -500 г
  • Ананасы консервированные — 180 г (около 6 колец)
  • Сыр плавленый — 2 шт.
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Майонез
  • Чеснок 2 зубчика
  • Масло растительное — 3 ст. ложки (для обжарки грибов)
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Свежий огурец (для украшения) — ½–1 шт.

Этапы приготовления

  1. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Посолить, поперчить, остудить.
  2. Отваренные яйца натереть на крупной терке.
  3. Куриное филе нарезать мелкими кубиками.
  4. Ананасы обсушить и нарезать небольшими кусочками.
  5. Плавленые сырки слегка подморозить и натереть на средней терке.
  6. Свежий огурец натереть на терке по-корейски.
  7. Выложить слоями:
  • 1-й слой — жареные грибы + немного майонеза
  • 2-й слой — тертые яйца
  • 3-й слой — копченое куриное филе
  • 4-й слой — ананасы
  • 5-й слой — плавленые сырки (верхний слой)

Слегка прижать ложкой, чтобы слои соединились и убрать салат в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы он пропитался.

Готовый салат украсить свежим огурцом, нарезанным соломкой и при желании посыпать измельченными грецкими орехами.

