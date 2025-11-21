Праздничный салат "Зимний фьюжн": гости точно попросят этот рецепт (видео)

"Зимний фьюжн" можно готовить и на новогодние праздники

Существует огромное количество праздничных салатов. Но среди классических "Оливье" и "Шубы" особо выделяются новые салаты с интересными вкусовыми сочетаниями. Один из таких салатов — "Зимний фьюжн", который готовится из копченой курицы и ананасов.

Рецептом этого салата поделилась YouTube-блогер ВІКА – Простые Рецепты. Готовится он очень быстро и просто и точно понравится тем, кто ищет новые и оригинальные закуски к праздничному столу.

Ингредиенты

Куриное филе копченое (или окорочек) — 300 г

Шампиньоны свежие — 400 -500 г

Ананасы консервированные — 180 г (около 6 колец)

Сыр плавленый — 2 шт.

Яйца куриные — 4 шт.

Майонез

Чеснок 2 зубчика

Масло растительное — 3 ст. ложки (для обжарки грибов)

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Свежий огурец (для украшения) — ½–1 шт.

Этапы приготовления

Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Посолить, поперчить, остудить. Отваренные яйца натереть на крупной терке. Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Ананасы обсушить и нарезать небольшими кусочками. Плавленые сырки слегка подморозить и натереть на средней терке. Свежий огурец натереть на терке по-корейски. Выложить слоями:

1-й слой — жареные грибы + немного майонеза

2-й слой — тертые яйца

3-й слой — копченое куриное филе

4-й слой — ананасы

5-й слой — плавленые сырки (верхний слой)

Слегка прижать ложкой, чтобы слои соединились и убрать салат в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы он пропитался.

Готовый салат украсить свежим огурцом, нарезанным соломкой и при желании посыпать измельченными грецкими орехами.

Ранее "Телеграф" делился рецептом салата "Первый снег". Это блюдо также сможет стать альтернативой классическим салатам на праздничном столе.