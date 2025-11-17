Такие вареники вы точно не ели: рецепт идеального теста из тыквы (видео)

Тесто получается мягким и эластичным

Тыква — это одна из самых полезных и универсальных овощей осени. Его сладковатый вкус и нежная текстура позволяют создавать самые разные блюда – от ароматных супов и каш до оригинальных десертов и блинов из тыквы и овсянки.

Этот овощ богат витаминами, клетчаткой и бета-каротином, поэтому его следует чаще добавлять в меню. Но сегодня мы предлагаем не блины, а еще более интересную идею — вареники из тыквенного теста. Они получаются нежные, яркие и невероятно вкусные, особенно в сочетании с картофельной начинкой и жареным луком. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "retsepty_dlya_ditey".

Как приготовить тесто из тыквы для вареников

Ингредиенты:

тыква – 200 г;

вода — 60 мл;

соль – 0,5 ч. л.;

масло – 3 ст. л.;

мука – 2,5 стакана (может понадобиться чуть больше).

Способ приготовления:

Нарезать тыкву небольшими кубиками и сварить до 60 мл воды до мягкости. Взбить горячую тыкву блендером в пюре. Если масса получается густой – добавить немного воды. В горячее пюре добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать муку. Замесить тесто (сначала можно ложкой, пока масса горячая). Оставить тесто "отдохнуть" на 20 минут. Раскатать тесто, сформировать вареники с любимой начинкой — например, картофелем и поджаренным луком. Отварить вареники в подсоленной воде до готовности.

Готовые вареники получаются ярко-золотистые, ароматные и очень мягкие. Подавать их можно с жареным лучком или сливочным маслом – блюдо станет настоящим осенним хитом на вашем столе.