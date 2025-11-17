Такие вареники вы точно не ели: рецепт идеального теста из тыквы (видео)
Тесто получается мягким и эластичным
Тыква — это одна из самых полезных и универсальных овощей осени. Его сладковатый вкус и нежная текстура позволяют создавать самые разные блюда – от ароматных супов и каш до оригинальных десертов и блинов из тыквы и овсянки.
Этот овощ богат витаминами, клетчаткой и бета-каротином, поэтому его следует чаще добавлять в меню. Но сегодня мы предлагаем не блины, а еще более интересную идею — вареники из тыквенного теста. Они получаются нежные, яркие и невероятно вкусные, особенно в сочетании с картофельной начинкой и жареным луком. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "retsepty_dlya_ditey".
Как приготовить тесто из тыквы для вареников
Ингредиенты:
- тыква – 200 г;
- вода — 60 мл;
- соль – 0,5 ч. л.;
- масло – 3 ст. л.;
- мука – 2,5 стакана (может понадобиться чуть больше).
Способ приготовления:
- Нарезать тыкву небольшими кубиками и сварить до 60 мл воды до мягкости.
- Взбить горячую тыкву блендером в пюре. Если масса получается густой – добавить немного воды.
- В горячее пюре добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать муку. Замесить тесто (сначала можно ложкой, пока масса горячая).
- Оставить тесто "отдохнуть" на 20 минут.
- Раскатать тесто, сформировать вареники с любимой начинкой — например, картофелем и поджаренным луком.
- Отварить вареники в подсоленной воде до готовности.
Готовые вареники получаются ярко-золотистые, ароматные и очень мягкие. Подавать их можно с жареным лучком или сливочным маслом – блюдо станет настоящим осенним хитом на вашем столе.