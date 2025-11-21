Секрет идеальной квашеной капусты раскрыт: никогда не совершайте эту ошибку с солью

Ключ к идеальной закуске — правильные пропорции соли

Квашеная капуста — одна из самых популярных и полезных закусок в нашей кухне. Она богата витамином C, пробиотиками и клетчаткой. Готовить ее несложно, но у некоторых домашняя капуста получается то горькой, то слишком мягкой, то безвкусной. На самом деле решающее значение играют несколько простых условий, но самое главное из них — правильное количество соли.

Именно соль отвечает за вкус, хруст и правильное брожение. Если соли слишком мало — капуста станет мягкой и может заплесневеть; слишком большое количество соли остановит процесс брожения, и она получится пересоленной и горькой. Фудблогер Ptashka Nadia поделилась "золотыми правилами" идеальной квашеной капусты.

Сколько соли добавлять в квашеную капусту

Для закваски капусты не подходит принцип использования соли "на глазок" и никаких ложек "с горкой". Чтобы закуска получилась идеальной, нужно брать ровно 20 г крупной соли на один килограмм очищенной капусты. Ни в коем случае нельзя использовать йодированную соль. Йод убивает молочнокислые бактерии, и капуста может получиться скользкой и с неприятным привкусом.

Рецепт квашеной капусты

Ингредиенты (на 1 кг капусты):

Капуста белокочанная — 1 кг (взвешиваем уже очищенную)

Морковь — 1 шт. (примерно 80–100 г)

Соль крупная каменная (не йодированная!) — ровно 20 г

Как готовить: