Секрет идеальной квашеной капусты раскрыт: никогда не совершайте эту ошибку с солью
Ключ к идеальной закуске — правильные пропорции соли
Квашеная капуста — одна из самых популярных и полезных закусок в нашей кухне. Она богата витамином C, пробиотиками и клетчаткой. Готовить ее несложно, но у некоторых домашняя капуста получается то горькой, то слишком мягкой, то безвкусной. На самом деле решающее значение играют несколько простых условий, но самое главное из них — правильное количество соли.
Именно соль отвечает за вкус, хруст и правильное брожение. Если соли слишком мало — капуста станет мягкой и может заплесневеть; слишком большое количество соли остановит процесс брожения, и она получится пересоленной и горькой. Фудблогер Ptashka Nadia поделилась "золотыми правилами" идеальной квашеной капусты.
Сколько соли добавлять в квашеную капусту
Для закваски капусты не подходит принцип использования соли "на глазок" и никаких ложек "с горкой". Чтобы закуска получилась идеальной, нужно брать ровно 20 г крупной соли на один килограмм очищенной капусты. Ни в коем случае нельзя использовать йодированную соль. Йод убивает молочнокислые бактерии, и капуста может получиться скользкой и с неприятным привкусом.
Рецепт квашеной капусты
Ингредиенты (на 1 кг капусты):
- Капуста белокочанная — 1 кг (взвешиваем уже очищенную)
- Морковь — 1 шт. (примерно 80–100 г)
- Соль крупная каменная (не йодированная!) — ровно 20 г
Как готовить:
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- В большую миску высыпать капусту с морковью, добавить точно 20 г соли на каждый килограмм капусты.
- Хорошо перетереть руками 5–7 минут, пока капуста не пустит много сока (это важно!).
- Плотно утрамбовать в чистую банку или эмалированную кастрюлю, чтобы сок полностью покрывал капусту.
- Сверху накрыть целыми капустными листьями и поставить гнет — например, банку с водой или чистый камень.
- Оставить при комнатной температуре (18–22 °C) на 3–4 дня. Каждый день 2–3 раза протыкать до самого дна деревянной шпажкой или длинным ножом — выпускать газы, иначе будет горчить.
- Как только попробовали и почувствовали приятную кислинку (обычно на 3–4 день) — сразу убирать в холодильник или холодный погреб.