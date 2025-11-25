Рождественский штоллен: рецепт праздничной выпечки без дрожжей
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Штоллен нужно приготовить заранее
Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка, которая прижилась и в Украине. Этот кекс с цукатами, орехами, цитрусовой цедрой и толстой сахарной корочкой готовят заранее, ведь ему нужно несколько недель, чтобы дозреть и стать по-настоящему ароматным. Именно сейчас лучшее время приступать к выпеканию, чтобы к Рождеству штоллен приобрел свой характерный вкус.
Существует несколько вариантов приготовления рождественского кекса. Кулинарный блогер tetiana.shlikhtenko поделилась рецептом штоллена без дрожжей.
Ингредиенты
- Мука — 500 г (+100 г на подсыпку)
- Разрыхлитель — 15 г
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар/экстракт – 1 ч. л.
- Творог — 250 г
- Масло сливочное — 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 0.5 ч. л.
- Цедра 1 лимона
- Цукаты — 350 г
- Орехи — 100 г
- Ром/коньяк — 50 мл
- Сок — 150 мл
Сахарная корочка:
- Масло — 100 г
- Сахарная пудра — 300
Этапы приготовления
- За сутки до приготовления штоллена залейте цукаты соком и ромом.
- В миске соедините мягкое сливочное масло и творог. Взбейте до однородной кремовой массы.
- Добавьте сахар, ванильный сахар/экстракт и соль. Взбивайте, пока масса не станет более пышной.
- По одному введите яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
- Добавьте натертую цедру лимона.
- В отдельной миске просейте муку вместе с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухую смесь к жидкой и замесите тесто.
- Процедите цукаты через сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Добавьте цукаты к тесту вместе с орехами.
- Сформируйте овальные штоллены и выложите на противень.
- Выпекайте при 180°C примерно 50–55 минут.
- Растопите сливочное масло и обильно смажьте им горячие штоллены. Щедро посыпьте штоллены сахарной пудрой. Повторите процесс несколько раз, чтобы создать толстую белую корочку.
- Дайте полностью остыть уже покрытому глазурью штоллену, оберните его в пищевую пленку или пергамент, а затем в фольгу.
Храните штоллен в прохладном, сухом, темном месте (идеально — при температуре около 10–18°C) минимум 2 недели. Наилучший вкус он приобретает после 3-4 недель созревания.