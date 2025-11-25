Укр

Рождественский штоллен: рецепт праздничной выпечки без дрожжей

Наталья Граковская
Читати українською
Рецепт рождественского штоллена
Рецепт рождественского штоллена. Фото Freepik

Штоллен нужно приготовить заранее

Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка, которая прижилась и в Украине. Этот кекс с цукатами, орехами, цитрусовой цедрой и толстой сахарной корочкой готовят заранее, ведь ему нужно несколько недель, чтобы дозреть и стать по-настоящему ароматным. Именно сейчас лучшее время приступать к выпеканию, чтобы к Рождеству штоллен приобрел свой характерный вкус.

Существует несколько вариантов приготовления рождественского кекса. Кулинарный блогер tetiana.shlikhtenko поделилась рецептом штоллена без дрожжей.

Ингредиенты

  • Мука — 500 г (+100 г на подсыпку)
  • Разрыхлитель — 15 г
  • Сахар — 150 г
  • Ванильный сахар/экстракт – 1 ч. л.
  • Творог — 250 г
  • Масло сливочное — 250 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 0.5 ч. л.
  • Цедра 1 лимона
  • Цукаты — 350 г
  • Орехи — 100 г
  • Ром/коньяк — 50 мл
  • Сок — 150 мл

Сахарная корочка:

  • Масло — 100 г
  • Сахарная пудра — 300

Этапы приготовления

  1. За сутки до приготовления штоллена залейте цукаты соком и ромом.
  2. В миске соедините мягкое сливочное масло и творог. Взбейте до однородной кремовой массы.
  3. Добавьте сахар, ванильный сахар/экстракт и соль. Взбивайте, пока масса не станет более пышной.
  4. По одному введите яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
  5. Добавьте натертую цедру лимона.
  6. В отдельной миске просейте муку вместе с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухую смесь к жидкой и замесите тесто.
  7. Процедите цукаты через сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Добавьте цукаты к тесту вместе с орехами.
  8. Сформируйте овальные штоллены и выложите на противень.
  9. Выпекайте при 180°C примерно 50–55 минут.
  10. Растопите сливочное масло и обильно смажьте им горячие штоллены. Щедро посыпьте штоллены сахарной пудрой. Повторите процесс несколько раз, чтобы создать толстую белую корочку.
  11. Дайте полностью остыть уже покрытому глазурью штоллену, оберните его в пищевую пленку или пергамент, а затем в фольгу.

Храните штоллен в прохладном, сухом, темном месте (идеально — при температуре около 10–18°C) минимум 2 недели. Наилучший вкус он приобретает после 3-4 недель созревания.

