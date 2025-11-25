Різдвяний штолен: рецепт святкової випічки без дріжджів

Штолен потрібно приготувати заздалегідь

Штолен — традиційна німецька різдвяна випічка, яка чудово прижилася й в Україні. Цей кекс із цукатами, горіхами, цитрусовою цедрою та товстою цукровою скоринкою готують заздалегідь, адже йому потрібно кілька тижнів, щоб дозріти та стати по-справжньому ароматним. Саме зараз найкращий час розпочинати випікання, щоб до Різдва штолен набув своєї характерної м’якості та глибини смаку.

Існує декілька варіантів приготування різдвяного кексу. Кулінарна блогерка tetiana.shlikhtenko поділилася рецептом штолена без дріжджів.

Інгредієнти

Борошно — 500 г (+100 г на підсипання)

Розпушувач — 15 г

Цукор — 150 г

Ванільний цукор/екстракт — 1 ч. л.

Сир — 250 г

Масло вершкове — 250 г

Яйця — 2 шт.

Сіль — 0.5 ч. л.

Цедра 1 лимона

Цукати — 350 г

Горіхи — 100 г

Ром/коньяк — 50 мл

Сік — 150 мл

Цукрова скоринка:

Масло — 100 г

Цукрова пудра — 300

Етапи приготування

За добу до приготування штолена залийте цукати соком та ромом. У мисці з'єднайте м'яке вершкове масло та сир. Збийте до однорідної кремової маси. Додайте цукор, ванільний цукор/екстракт та сіль. Збивайте, доки маса не стане пишнішою. По одному введіть яйця, щоразу добре перемішуючи. Додайте натерту цедру лимона. В окремій мисці просійте борошно разом із розпушувачем. Поступово додайте суху суміш до рідкої та замісіть тісто. Процідіть цукати через сито, щоб видалити зайву рідину. Додайте цукати до тіста разом із горіхами. Сформуйте овальні штолени та викладіть на деко. Випікайте при 180°C приблизно 50–55 хвилин. Розтопіть вершкове масло та рясно змастіть ним гарячі штолени. Щедро посипте штолени цукровою пудрою. Повторіть процес кілька разів, щоб створити товсту білу скоринку. Дайте повністю охолонути вже покритому глазур'ю штолену, оберніть його у харчову плівку чи пергамент, а потім у фольгу.

Зберігайте штолен у прохолодному, сухому, темному місці (ідеально — при температурі близько 10–18°C) мінімум 2 тижні. Найкращий смак він набуває після 3-4 тижнів дозрівання.