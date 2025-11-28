Мягкая капуста для голубцов за 10 минут: украинский шеф-повар показал лайфхак, который экономит время

Капусту для голубцов можно подготовить, не включая плиту

Приготовление голубцов обычно начинается с долгого отваривания капустных листьев, чтобы они стали мягкими и удобными для заворачивания начинки. Многие хозяйки тратят на это немало времени, но есть способ значительно упростить процесс.

Если использовать микроволновку, капуста станет мягкой гораздо быстрее, а вы сэкономите и время, и силы. Этим методом поделился в Instagram украинский шеф-повар Александр Огородник.

Как быстро подготовить капусту для голубцов в микроволновке

Сначала аккуратно срежьте ножом кочерыжку. Затем поместите кочан в плотный пакет, хорошо его закройте и поставьте в микроволновую печь примерно на 10 минут.

После нагревания листья станут мягкими и будут легко отходить друг от друга. Такая подготовка позволяет обойтись без длительной варки и большой кастрюли. Далее можно сразу переходить к формированию голубцов и тушить их в соусе.

Какую капусту выбирать для голубцов

Для голубцов лучше выбирать средний или большой кочан. С него будет удобнее снимать целые листья.

Выбирайте капусту с тонкими, гибкими листьями. Толстые и грубые листья хуже заворачиваются и дольше размягчаются.

Капуста со светло-зелеными листьями — лучший вариант для. Для зимних голубцов подойдет поздняя, более рыхлая капуста. Она быстрее "доходит" до мягкости во время тепловой обработки.

