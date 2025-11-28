Невероятно нежный медовик без выпечки в духовке: простой рецепт (видео)

Быстрый рецепт медового торта для занятых

Торт "Медовик" — это проверенный временем десерт. Тем более, что его можно легко приготовить дома, не используя духовку. На сковородке коржи получаются тонкими, мягкими и ароматными, а нежный крем из сметаны и вареной сгущенки делает торт очень вкусным.

Этот медовик можно готовить как на праздничный стол, так и для уютного чаепития в будни. А как его приготовить, показали на YouTube-канале "ТІАНА готувати просто".

Ингредиенты

мед — 100 г

сахар — 80 г

соль

сода – 1,5 ч.л.

сливочное масло — 110 г

4 яйца

мука — 200 г

сметана — 250 г

вареная сгущенка — 350 г

Этапы приготовления