Невероятно нежный медовик без выпечки в духовке: простой рецепт (видео)
Быстрый рецепт медового торта для занятых
Торт "Медовик" — это проверенный временем десерт. Тем более, что его можно легко приготовить дома, не используя духовку. На сковородке коржи получаются тонкими, мягкими и ароматными, а нежный крем из сметаны и вареной сгущенки делает торт очень вкусным.
Этот медовик можно готовить как на праздничный стол, так и для уютного чаепития в будни. А как его приготовить, показали на YouTube-канале "ТІАНА готувати просто".
Ингредиенты
- мед — 100 г
- сахар — 80 г
- соль
- сода – 1,5 ч.л.
- сливочное масло — 110 г
- 4 яйца
- мука — 200 г
- сметана — 250 г
- вареная сгущенка — 350 г
Этапы приготовления
- В небольшой кастрюле или сотейнике смешайте мед, сахар и сливочное масло. Поставьте на средний или медленный огонь и, помешивая, доведите до полного растворения сахара и масла. Не доводите до кипения.
- Снимите смесь с огня и добавьте соду. Быстро перемешайте. Смесь должна вспениться и увеличиться в объеме.
- В отдельной миске слегка взбейте 4 яйца с щепоткой соли. Добавьте теплую (но не горячую!) медово-масляную смесь к яйцам и быстро перемешайте венчиком до однородности.
- Постепенно всыпьте просеянную муку, и замесите мягкое, липкое тесто.
- Разделите тесто на 8-10 равных частей (в зависимости от желаемого размера коржей). Каждую часть тонко раскатайте.
- Разогрейте сухую сковородку на среднем огне. Выкладывайте каждый раскатанный корж и выпекайте по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
- Готовые коржи сразу же обрежьте с помощью тарелки или формы, чтобы они были ровные. Обрезки сохраните – они понадобятся для посыпки.
- Для крема смешайте сметану и вареную сгущенку. Взбейте крем миксером или венчиком до однородности и пышности. Крем должен стать густым и воздушным.
- Выкладывайте коржи один на один, обильно смазывая каждый слой приготовленным кремом.
- Обрезки от коржей измельчите в блендере или вручную в мелкую крошку. Обсыпьте этой крошкой верх и бока собранного торта.