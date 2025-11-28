Неймовірно ніжний медовик без випікання в духовці: простий рецепт (відео)

Рус

Неймовірно ніжний медовик без випікання в духовці: простий рецепт

Наталя Граковська
Медовик можна готувати на сковорідці
Медовик можна готувати на сковорідці

Швидкий рецепт медового торта для зайнятих

Торт "Медовик" — це перевірений часом десерт. Тим більше, що його можна легко приготувати вдома, не використовуючи духовку. На сковорідці коржі виходять тонкими, м’якими та ароматними, а ніжний крем зі сметани й вареного згущеного молока робить торт дуже смачним.

Цей медовик стане доречним як для святкового столу, так і для затишного чаювання в будні. А як його приготувати, показали на YouTube-каналі "ТІАНА готувати просто".

Інгредієнти

  • мед — 100 г
  • цукор — 80 г
  • сіль
  • сода — 1.5 ч л
  • вершкове масло — 110 г
  • 4 яйця
  • борошно — 200 г
  • сметана — 250 г
  • варене згущене молоко — 350 г

Етапи приготування

  1. У невеликій каструлі або сотейнику змішайте мед, цукор та вершкове масло. Поставте на середній або повільний вогонь і, помішуючи, доведіть до повного розчинення цукру та масла. Не доводьте до кипіння.
  2. Зніміть суміш з вогню і додайте соду. Швидко перемішайте. Суміш має спінитися і збільшитися в об'ємі.
  3. У окремій мисці злегка збийте 4 яйця з дрібкою солі. Додайте теплу (але не гарячу!) медово-масляну суміш до яєць і швидко перемішайте вінчиком до однорідності.
  4. Поступово всипте просіяне борошно, і замісіть м'яке, липке тісто.
  5. Розділіть тісто на 8-10 рівних частин (залежно від бажаного розміру коржів). Кожну частину тонко розкачайте.
  6. Розігрійте суху сковорідку на середньому вогні. Викладайте кожен розкатаний корж і випікайте по 1-2 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
  7. Готові коржі відразу ж обріжте за допомогою тарілки або форми, щоб вони були рівні. Обрізки збережіть – вони знадобляться для посипання.
  8. Для крему змішайте сметану та варене згущене молоко. Збийте крем міксером або вінчиком до однорідності та пишності. Крем має стати густим і повітряним.
  9. Викладайте коржі один на другий, рясно змащуючи кожен шар приготованим кремом.
  10. Обрізки від коржів подрібніть у блендері або вручну на дрібну крихту. Обсипте цією крихтою верх і боки зібраного торта.
