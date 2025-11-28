Неймовірно ніжний медовик без випікання в духовці: простий рецепт (відео)
Читать на русском
Швидкий рецепт медового торта для зайнятих
Торт "Медовик" — це перевірений часом десерт. Тим більше, що його можна легко приготувати вдома, не використовуючи духовку. На сковорідці коржі виходять тонкими, м’якими та ароматними, а ніжний крем зі сметани й вареного згущеного молока робить торт дуже смачним.
Цей медовик стане доречним як для святкового столу, так і для затишного чаювання в будні. А як його приготувати, показали на YouTube-каналі "ТІАНА готувати просто".
Інгредієнти
- мед — 100 г
- цукор — 80 г
- сіль
- сода — 1.5 ч л
- вершкове масло — 110 г
- 4 яйця
- борошно — 200 г
- сметана — 250 г
- варене згущене молоко — 350 г
Етапи приготування
- У невеликій каструлі або сотейнику змішайте мед, цукор та вершкове масло. Поставте на середній або повільний вогонь і, помішуючи, доведіть до повного розчинення цукру та масла. Не доводьте до кипіння.
- Зніміть суміш з вогню і додайте соду. Швидко перемішайте. Суміш має спінитися і збільшитися в об'ємі.
- У окремій мисці злегка збийте 4 яйця з дрібкою солі. Додайте теплу (але не гарячу!) медово-масляну суміш до яєць і швидко перемішайте вінчиком до однорідності.
- Поступово всипте просіяне борошно, і замісіть м'яке, липке тісто.
- Розділіть тісто на 8-10 рівних частин (залежно від бажаного розміру коржів). Кожну частину тонко розкачайте.
- Розігрійте суху сковорідку на середньому вогні. Викладайте кожен розкатаний корж і випікайте по 1-2 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
- Готові коржі відразу ж обріжте за допомогою тарілки або форми, щоб вони були рівні. Обрізки збережіть – вони знадобляться для посипання.
- Для крему змішайте сметану та варене згущене молоко. Збийте крем міксером або вінчиком до однорідності та пишності. Крем має стати густим і повітряним.
- Викладайте коржі один на другий, рясно змащуючи кожен шар приготованим кремом.
- Обрізки від коржів подрібніть у блендері або вручну на дрібну крихту. Обсипте цією крихтою верх і боки зібраного торта.