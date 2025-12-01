Однією стравою нагодуєте всю сім'ю: рецепт вечері з вермішелі та фаршу (відео)

Ідеальна страва для зайнятих. Достатньо просто змішати інгредієнти та запекти

Прості страви на кшталт запіканки здатні помітно полегшити приготування обіду чи вечері для всієї сім'ї. Рецепт запіканки з вермішелі та фаршу вимагає менше часу біля плити, ніж окремо варити вермішель, формувати й обсмажувати котлети чи тефтелі. Всі інгредієнти змішуються в одній мисці та відправляються в духовку. Вже за 40 хвилин на столі з'являється смачна та ситна страва.

Рецептом запіканки поділилися на YouTube-каналі "Пан фартух". Ця страва допоможе заощадити сили на приготування та урізноманітнити повсякденне меню.

Інгредієнти

Цибуля – 1-2 шт.

Морква – 1-2 шт.

Яйця – 2 шт.

Курячий фарш – 350 г

Сметана – 150 г

Вермішель "павутинка" – 150 г

Часник – 1-2 зубчики

Сіль та спеції – на смак

Етапи приготування