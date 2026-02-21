Одна ложка — и картофель не разваривается: лайфхак, который нужно знать всем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Даже картофель с высоким содержанием крахмала можно сварить так, чтобы он не превратился в пюре
Иногда случается так, что картофель на гарнир или для салата во время варки теряет форму. Особенно часто это происходит с крахмалистыми сортами. Впрочем, избежать этого очень просто. Достаточно добавить в воду с картофелем уксус, тогда клубни будут целыми и аппетитными.
Что сделать, чтобы картофель не разварился
Один из самых эффективных способов — создать во время варки слегка кислую среду. Для этого в воду добавляют небольшое количество обычного или яблочного уксуса. Кислота укрепляет структуру картофеля: его поверхность уплотняется, поэтому клубни не распадаются даже тогда, когда внутри уже становятся мягкими. В результате картофель сохраняет форму и не превращается в пюре.
Кроме того, уксус помогает сохранить природный светлый цвет картофеля и делает вкус более выразительным.
Как правильно варить картофель, чтобы он не разварился
Очищенный или нарезанный картофель положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте на средний огонь и дождитесь кипения. После этого добавьте соль по вкусу и примерно одну столовую ложку уксуса на 1,5–2 литра воды. Лучше всего использовать яблочный уксус.
Варите картофель до готовности, не допуская сильного бурного кипения — умеренный огонь также помогает сохранить его целостность.
Благодаря этим простым приемам даже самый рассыпчатый картофель после варки будет оставаться аккуратным, плотным и идеальным для любого блюда — от салатов до домашних гарниров.
Ранее Телеграф рассказывал, как правильно варить яйца и охлаждать их, чтобы скорлупа легко отошла.