Будет хрустящей и не потемнеет: проверенный рецепт квашеной капусты (видео)

Эта капуста – идеальная закуска и основа для других блюд

Белокочанная капуста при правильных условиях сохраняется всю зиму, не теряя своей хрусткости. И все же многие хозяйки традиционно квасят ее, ведь удобно иметь под рукой полезную закуску, которая дополняет крупу и картофель и может быть основой для салатов или других блюд.

TikTok-блогерша Yuliia_Chumak показала, как готовит квашеную капусту. Она уверяет, что закуска получается хрустящая и вкусная.

Ингредиенты:

• Капуста – примерно 4 кг

• Морковь – 2 шт.

• Вода – 0,5 л

• Соль – 2 ст. л.

• Сахар – 1 ч. л.

• Лавровый лист – 1–2 шт. (на дно банки)

• Перец горошком – по вкусу

• Перец душистый — по вкусу

• Банка – 3 литра

Для квашения берите только поздние, зимние сорта капусты. Молодая или салатная капуста под железной крышкой станет мягкой и потеряет структуру. Также используйте только обычную каменную соль. Йодированная соль может вызвать потемнение капусты и замедлить процесс ферментации.

Способ приготовления:

Капусту шинкуем средней соломкой. Не делайте нарезку слишком тонкой, чтобы капуста не размокла в рассоле. Морковь натираем на терке (лучше для корейской моркови). На дно чистой банки кладем лавровый лист, перец горошком и душистый перец. В воде растворяем соль, сахар и выливаем в банку. Постепенно наполняем банку капустой с морковью, немного утрамбовывая кулаком или деревянным толкушкой. Накрываем банку капроновой крышкой с отверстиями и оставляем при комнатной температуре на 2 дня.

После того, как капуста будет готова, переставляем ее в холод. Для длительного хранения банку можно закрыть железной крышкой и хранить в погребе.

Эта капуста уже готовая самостоятельная закуска. Ее можно подавать к горячему запеченному картофелю, рассыпчатым кашам или сочным мясным блюдам. Чтобы раскрыть вкус капусты на полную, перед подачей добавьте к ней тонко нарезанный репчатый или синий лук и заправьте домашним ароматным подсолнечным маслом. А если добавить еще и нарезанный тонкими кружочками соленый огурец, получится вкусный салат. Кроме того, такую капусту можно добавлять в винегрет или готовить из нее начинку для пирожков и вареников.