Буде хрумкою і не потемніє: перевірений рецепт квашеної капусти (відео)

Ця капуста — ідеальна закуска та основа для інших страв

Білокачанна капуста за правильних умов зберігається всю зиму, не втрачаючи своєї хрумкості. Та все ж багато господинь традиційно квасять її, адже зручно мати під рукою корисну закуску, яка доповнює крупи та картоплю, може бути основою для салатів чи інших страв.

TikTok-блогерка Yuliia_Chumak показала, як готує квашену капусту. Вона запевняє, що закуска виходить хрумка та смачна.

Інгредієнти:

• Капуста — приблизно 4 кг

• Морква — 2 шт.

• Вода — 0,5 л

• Сіль — 2 ст. л.

• Цукор — 1 ч. л.

• Лавровий лист — 1–2 шт. (на дно банки)

• Перець горошком — за смаком

• Перець духмяний — за смаком

• Банка — 3 літри

Для квашення беріть тільки пізні, зимові сорти капусти. Молода або салатна капуста під залізною кришкою стане м’якою і втратить структуру. Також використовуйте виключно звичайну кам'яну сіль. Йодована сіль може спричинити потемніння капусти та сповільнити процесс ферментації.

Спосіб приготування:

Капусту шинкуємо середньою соломкою. Не робіть нарізку занадто тонкою , щоб капуста не розмокла в розсолі. Моркву натираємо на тертці (краще для корейської моркви). На дно чистої банки кладемо лавровий лист, перець горошком і духмяний перець. У воді розчиняємо сіль та цукор та виливаємо в банку. Поступово наповнюємо банку капустою з морквою, трохи утрамбовуючи кулаком або дерев’яним товкачем. Накриваємо банку капроновою кришкою з отворами та залишаємо при кімнатній температурі на 2 дні.

Після того як капуста буде готова, переставляємо її в холод. Для дуже тривалого зберігання банку можна закрити залізною кришкою та зберігати у погребі.

Ця капуста вже готова самостійна закуска. Її можна подавати до гарячої запеченої картоплі, розсипчастих каш чи соковитих м’ясних страв. Щоб розкрити смак капусти на повну, перед подачею додайте до неї тонко нарізану ріпчасту або синю цибулю та заправте домашньою запашною соняшниковою олією. А якщо додати ще й нарізаний тонкими кружальцями солоний огірок, вийде смачний салат. Крім того, таку капусту можна додавати до вінегрету, або готувати з неї начинку у пиріжки чи вареники.