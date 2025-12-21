И к мясу, и к рыбе: секрет идеального кляра, который не растекается (видео)

Рецепт удачного кляра, который не растекается

Классические отбивные – это тонко отбитые кусочки мяса, которые обычно панируют в муке, яйце и сухарях, а затем обжаривают до золотистой корочки. Для разнообразия иногда их готовят в вафельных коржах или с разными соусами и начинками. Но сегодня мы предлагаем универсальный луковый кляр, который делает отбивные, рыбу или печень невероятно нежными внутри и хрустящими снаружи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить луковый кляр к отбивным

Ингредиенты:

лук средний — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука — 4 ст.л;

майонез – 1 ст.л;

соль – по вкусу;

черный перец молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

Измельчить лук в измельчителе до однородности. Добавить яйца и майонез, перемешать до однородности. Ввести муку и хорошо размешать – консистенция должна быть как густая сметана. Приправить солью и черным перцем. Обвалять подготовленное мясо, рыбу или печень в кляре. Обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Отбивные в луковом кляре прекрасно подходят с картофельным пюре, запеченными овощами или свежим салатом. Для праздничного стола можно подавать на порционных тарелках, украсив свежей зеленью, кружочками лимона или сладким перцем для яркого акцента.

Этот кляр делает отбивные мягкими, ароматными и хрустящими одновременно. Блюдо получается универсальным – подходит и для повседневного обеда, и для праздничного стола, а простые ингредиенты позволяют приготовить его быстро и без лишних хлопот.