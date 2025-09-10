Укр

Тушеная картошка с грибами: рецепт отличного гарнира для обеда или ужина

Наталья Граковская
Как приготовить картофель с грибами
Как приготовить картофель с грибами. Фото Скриншот YouTube

Блюдо из картофеля и грибов на каждый день

Картошка с грибами — яркий пример того, как из простых ингредиентов можно приготовить по-настоящему вкусное и сытное блюдо. К тому же это очень универсальное блюдо. Его можно готовить и на обед, и на ужин, и даже для гостей.

Рецептом поделились на странице TikTokkuhar.ua.

Ингредиенты:

  • картофель 1,2 кг;
  • шампиньоны 500 г;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • сладкий перец 1 шт;
  • чеснок 2-3 зубчика;
  • пажитник 1 ч.л;
  • карри 0,5 ч.л;
  • черный перец 0,5 ч.л;
  • соль 1/2 ст.л;
  • лавровый лист 2 шт;
  • растительное масло 80 — 100 мл;
  • зелень по вкусу.

Как приготовить картофель с грибами

  1. Картошку нарезаем крупным кубиком. Лук измельчаем, морковь натираем на крупной терке, сладкий перец нарезаем соломкой.
  2. Картошку заливаем 1,5 л воды. Добавляем соль, лавровый лист, карри, пажитник. Тушим на среднем огне.
  3. В разогретую сковороду наливаем масло и выкладываем грибы, добавляем черный перец. Обжариваем до золотистого цвета. И по готовности отправляем к картошке.
  4. Обжариваем все овощи до золотистого цвета 15 минут. В конце добавляем чеснок и держим на огне еще 2 минуты.
  5. По готовности отправляем обжаренные овощи к картошке, тушим вместе 10 минут. В конце добавляем зелень и готовим еще 1 минуту.
