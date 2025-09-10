Тушеная картошка с грибами: рецепт отличного гарнира для обеда или ужина
Блюдо из картофеля и грибов на каждый день
Картошка с грибами — яркий пример того, как из простых ингредиентов можно приготовить по-настоящему вкусное и сытное блюдо. К тому же это очень универсальное блюдо. Его можно готовить и на обед, и на ужин, и даже для гостей.
Рецептом поделились на странице TikTokkuhar.ua.
Ингредиенты:
- картофель 1,2 кг;
- шампиньоны 500 г;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- сладкий перец 1 шт;
- чеснок 2-3 зубчика;
- пажитник 1 ч.л;
- карри 0,5 ч.л;
- черный перец 0,5 ч.л;
- соль 1/2 ст.л;
- лавровый лист 2 шт;
- растительное масло 80 — 100 мл;
- зелень по вкусу.
Как приготовить картофель с грибами
- Картошку нарезаем крупным кубиком. Лук измельчаем, морковь натираем на крупной терке, сладкий перец нарезаем соломкой.
- Картошку заливаем 1,5 л воды. Добавляем соль, лавровый лист, карри, пажитник. Тушим на среднем огне.
- В разогретую сковороду наливаем масло и выкладываем грибы, добавляем черный перец. Обжариваем до золотистого цвета. И по готовности отправляем к картошке.
- Обжариваем все овощи до золотистого цвета 15 минут. В конце добавляем чеснок и держим на огне еще 2 минуты.
- По готовности отправляем обжаренные овощи к картошке, тушим вместе 10 минут. В конце добавляем зелень и готовим еще 1 минуту.