Тушеная картошка с грибами: рецепт отличного гарнира для обеда или ужина

Блюдо из картофеля и грибов на каждый день

Картошка с грибами — яркий пример того, как из простых ингредиентов можно приготовить по-настоящему вкусное и сытное блюдо. К тому же это очень универсальное блюдо. Его можно готовить и на обед, и на ужин, и даже для гостей.

Рецептом поделились на странице TikTokkuhar.ua.

Ингредиенты:

картофель 1,2 кг;

шампиньоны 500 г;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

сладкий перец 1 шт;

чеснок 2-3 зубчика;

пажитник 1 ч.л;

карри 0,5 ч.л;

черный перец 0,5 ч.л;

соль 1/2 ст.л;

лавровый лист 2 шт;

растительное масло 80 — 100 мл;

зелень по вкусу.

Как приготовить картофель с грибами