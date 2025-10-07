Как приготовить насыщенный и прозрачный бульон: бренд-шеф указал на ошибку, которую совершают почти все

Когда добавлять мясо, солить бульон и сколько его варить

Бульон – это основа множества блюд: от супов до соусов. Но часто хозяйки допускают ошибку, из-за которой теряется большинство вкуса — сливают первый бульон. А зря, потому что именно в нем сосредоточено большинство аромата и питательности.

Как приготовить вкусный, прозрачный и насыщенный бульон без усилий, рассказал бренд-шеф Тарас Клипин на своем YouTube-канале.

Как подготовить овощи для бульона

Для хорошего бульона понадобятся привычные ингредиенты – лук, морковь и корень сельдерея. Их нужно хорошо вымыть, но не чистить, потому что кожица добавляет цвет и аромат. Лук и морковь следует разрезать пополам и слегка подрумянить над пламенем или на сухой и хорошо разогретой сковороде. Это придаст бульону особый привкус и красивый золотистый оттенок.

Когда добавлять мясо

В кастрюлю налить воду (приблизительно 3 литра), добавить обжаренные овощи и мясо. Неважно, в какую воду класть мясо – в горячую или холодную. На вкус это не отразится, ведь бульон все равно будет готовиться 2-3 часа. Но важно соотношение количества продуктов к воде: на 3 литра жидкости нужно брать около 1 кг мяса и овощей.

Специи и соль не следует добавлять в начале варки. Солить бульон можно тогда, когда будет снята пена. Тогда же можно добавить чабрец и несколько горошин черного перца.

Как и сколько варить бульон

После закипания огонь следует снизить до минимума, бульон не должен активно кипеть. Клипин советует никогда не сливать первый бульон, потому что вместе с этим теряется до 70% вкуса.

Чистый, прозрачный и насыщенный бульон получается, только если его варить в течение 2-3 часов. Он станет идеальной основой для супов, соусов или просто вкусного обеда.