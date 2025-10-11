Как быстро очистить лисички от песка: один продукт сделает грибы чистыми за 10 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кулинарный лайфхак от Татьяны Литвиновой облегчит приготовление лисичек
Лисички — одни из самых вкусных и ароматных лесных грибов. Они не разваливаются во время приготовления и имеют приятный вкус. Лисички можно жарить, мариновать, добавлять в рагу, соусы или в пироги. Однако каждый, кто хоть раз готовил эти грибы, знает главную проблему — мелкий песок и грязь крепко забиваются в складки шляпки.
Есть действенный способ, который поможет быстро и без лишних усилий очистить лисички даже от мельчайшего песка. И для этого вам понадобится обычная мука. Этим лайфхаком поделилась экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова на своей странице в TikTok.
Как отмыть лисички от песка
- Переберите лисички, удалите поврежденные части и срежьте кончики ножек, если они загрязнены землей.
- Положите грибы в глубокую миску и залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала их.
- Возьмите 2–3 горсти грибов (если вы моете большую партию), переложите их в глубокую миску и всыпьте 2–3 столовые ложки муки.
- Встряхните миску, чтобы мука равномерно распределилась. Оставьте грибы с мукой на 10 минут.
- Через 10 минут промойте лисички водой.
Почему это работает
Мука действует как природный сорбент: она проникает между складками шляпок и впитывает песок, землю и остатки мусора. Когда вы смываете муку водой, вместе с ней вымывается и вся грязь. В результате лисички становятся чистыми, но не теряют своего вкуса и аромата.
Ранее "Телеграф" делился действенным лайфхаком, который поможет очень быстро почистить от грязи ведро маслят.