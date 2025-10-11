Как быстро очистить лисички от песка: один продукт сделает грибы чистыми за 10 минут

Кулинарный лайфхак от Татьяны Литвиновой облегчит приготовление лисичек

Лисички — одни из самых вкусных и ароматных лесных грибов. Они не разваливаются во время приготовления и имеют приятный вкус. Лисички можно жарить, мариновать, добавлять в рагу, соусы или в пироги. Однако каждый, кто хоть раз готовил эти грибы, знает главную проблему — мелкий песок и грязь крепко забиваются в складки шляпки.

Есть действенный способ, который поможет быстро и без лишних усилий очистить лисички даже от мельчайшего песка. И для этого вам понадобится обычная мука. Этим лайфхаком поделилась экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова на своей странице в TikTok.

Как отмыть лисички от песка

Переберите лисички, удалите поврежденные части и срежьте кончики ножек, если они загрязнены землей. Положите грибы в глубокую миску и залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала их. Возьмите 2–3 горсти грибов (если вы моете большую партию), переложите их в глубокую миску и всыпьте 2–3 столовые ложки муки. Встряхните миску, чтобы мука равномерно распределилась. Оставьте грибы с мукой на 10 минут. Через 10 минут промойте лисички водой.

Почему это работает

Мука действует как природный сорбент: она проникает между складками шляпок и впитывает песок, землю и остатки мусора. Когда вы смываете муку водой, вместе с ней вымывается и вся грязь. В результате лисички становятся чистыми, но не теряют своего вкуса и аромата.

