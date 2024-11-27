Просто засыпаем какао в кипяток: турецкий рецепт сладостей к чаю (видео)

Идеальный вариант сладкого к чаю

Домашние сладости могут быть очень простыми. Мы рассказывали, как испечь оригинальную вариацию "Наполеона". Теперь делимся рецептом нежного шоколадного печенья.

Приготовление очень простое, а результат — на высоте. Рецептом поделилась турецкая кулинарная блоггерша Фатма из ютуб-канала "Fatmann Mutfagndan"

Ингредиенты:

Вода — 400 мл

Соль — 1 чайная кровать

Сахар – 5 столовых ложек

Растительное масло — 25 г

Какао — 35 г

Мука — 130 г

Сахарная пудра

Для опары:

Сахар — 1 чайная кровать

Сухие дрожжи — 5 г

Теплая вода — 4 столовые ложки

Мука — 320 г

Способ приготовления:

Воду переливаем в сковороду и ставим на огонь. Когда закипит, добавьте 1 чайную ложку соли и 5 столовых ложек сахара. Когда они растворятся, вливаем растительное масло и высыпаем какао. Добавляем также 130 г муки. Варим на среднем огне, помешивая, 6-7 минут. Переводим в глубокую миску и даем остыть. Отдельно соединяем компоненты для опары и отставьте на 5 минут. В охлажденное тесто добавьте дрожжевую смесь. Добавляем муку и вымешиваем. Тесто должно быть мягким и немного прилипнуть к рукам. Накрываем тесто и оставляем его на 40 минут. Смазываем руки растительным маслом и делим тесто на 10 равных частей. Раскладываем на противне на расстоянии и слегка прижимаем. Накрываем и оставляем в тепле на 15 минут. Затем выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Посыпаем сахарной пудрой.

Печенье получается мягкое, нежное, влажное и очень вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный тортик "Вишня под снегом".