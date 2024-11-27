Просто засыпаем какао в кипяток: турецкий рецепт сладостей к чаю (видео)
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Идеальный вариант сладкого к чаю
Домашние сладости могут быть очень простыми. Мы рассказывали, как испечь оригинальную вариацию "Наполеона". Теперь делимся рецептом нежного шоколадного печенья.
Приготовление очень простое, а результат — на высоте. Рецептом поделилась турецкая кулинарная блоггерша Фатма из ютуб-канала "Fatmann Mutfagndan"
Ингредиенты:
- Вода — 400 мл
- Соль — 1 чайная кровать
- Сахар – 5 столовых ложек
- Растительное масло — 25 г
- Какао — 35 г
- Мука — 130 г
- Сахарная пудра
Для опары:
- Сахар — 1 чайная кровать
- Сухие дрожжи — 5 г
- Теплая вода — 4 столовые ложки
- Мука — 320 г
Способ приготовления:
- Воду переливаем в сковороду и ставим на огонь. Когда закипит, добавьте 1 чайную ложку соли и 5 столовых ложек сахара. Когда они растворятся, вливаем растительное масло и высыпаем какао.
- Добавляем также 130 г муки. Варим на среднем огне, помешивая, 6-7 минут. Переводим в глубокую миску и даем остыть.
- Отдельно соединяем компоненты для опары и отставьте на 5 минут. В охлажденное тесто добавьте дрожжевую смесь. Добавляем муку и вымешиваем. Тесто должно быть мягким и немного прилипнуть к рукам.
- Накрываем тесто и оставляем его на 40 минут. Смазываем руки растительным маслом и делим тесто на 10 равных частей. Раскладываем на противне на расстоянии и слегка прижимаем.
- Накрываем и оставляем в тепле на 15 минут. Затем выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Посыпаем сахарной пудрой.
Печенье получается мягкое, нежное, влажное и очень вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный тортик "Вишня под снегом".