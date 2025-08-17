Пицца из кабачков и колбасы: этот рецепт удивит даже гурманов

Вкусно, легко, полезно

Пицца на кабачковой основе с колбасой — идеальный вариант для тех, кто стремится к легкости, но не хочет отказываться от любимого итальянского блюда. Эта пицца соединяет в себе максимум овощей и минимум калорий. Основание готовится из тертых кабачков, яиц и небольшого количества муки, а начинка — из салями, сыра, грибов и помидора. Хотя ее всегда можно изменить — использовать овощи, курицу, ветчину или консервированный тунец.

Ингредиенты для пиццы с кабачковым тестом и колбасой

Рецепт от фудблогерки Лилии Цвет – это легкая альтернатива классической пицце. У нее приятный нейтральный вкус овощей и хорошо держится форма. В этом варианте тесто смазывается томатным соусом, но по желанию его можно заменить сливочным или сметанным.

Готовится такая пицца примерно за 45 минут.

Необходимые продукты:

Для основания:

Кабачки – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Соль – ½ ч. л.

Перец – ½ ч. л.

Мука — 100 г

Для начинки:

Томатный соус — 3-4 ст. л.

Солями — 80 г

Шампиньоны — 100 г

Томаты – 1 шт.

Твердый сыр — 250 г

Как приготовить пиццу на кабачковом тесте.

Подготовка кабачков. Помойте овощи. Если они уже переспели, снимите шкурку и удалите семена. Натрите на мелкой терке, а затем хорошо отожмите жидкость руками или через марлю. Замешивание теста. Смешайте тертые кабачки с яйцами, специями и мукой. Тщательно перемешайте – масса должна быть густой, но не слишком плотной. Формирование основы. Застелите противень пергаментом, посыпьте его кукурузной мукой или сухарями. Выложите кабачковую массу и сформируйте круглое основание. Выпекание основы. Выпекайте в духовке, разогретой до 200°C, примерно 20 минут до легкой золотистой корочки. Начинка. Достаньте основу, смажьте соусом. Добавьте тертый сыр, колбасу, шампиньоны и другие ингредиенты по вкусу. Сверху еще немного сыра – для красивой тягучей корочки. Допекание. Поставьте пиццу в духовку на 10 минут, пока все не подрумянится.

Эту пиццу вкусно есть как в горячем, так и в холодном виде. А еще ее удобно брать с собой на перекус.