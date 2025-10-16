Как пожарить хек, чтобы он был мягким и сочным: 4 проверенных рецепта
Читати українською
Выберите свой идеальный способ приготовления хека
Хек — нежная, вкусная и недорогая рыба, которая отлично подходит для жарки. Чтобы сохранить сочность и получить аппетитную корочку, важно не пересушить его и правильно подобрать панировку или кляр.
Обжаривать рыбу лучше на среднем огне — так кусочки равномерно прожарятся и сохранят сочность. Для более выраженного вкуса хек можно предварительно замариновать в лимонном соке или специях. Предлагаем вам четыре варианта приготовления рыбы на сковороде — с мукой, сухарями, лимоном и пряным кляром.
Хек, жаренный в муке
Ингредиенты:
- Хек – 350 г
- Мука – 1 стакан
- Соль – 1 ч.л.
- Базилик сушеный – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Масло растительное – 3 ст.л.
Способ приготовления:
- Рыбу очистите, промойте и обсушите. Нарежьте ее порционными кусочками.
- Добавьте соль, перец, приправьте базиликом.
- В сковороде разогрейте растительное масло.
- Каждый кусочек хека обваляйте в муке.
- Обжаривайте рыбу с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Хек, жаренный в панировке из сухарей
Ингредиенты:
- Хек – 800 г
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Молоко – 1/2 стакана
- Мука – 2 ст.л.
- Сухари молотые – 80 г
- Растительное масло – для жарки
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу очистите и промойте, разрежьте на кусочки.
- Взбейте яйца. Добавьте к ним молоко.
- Смешайте муку и измельченные сухарики.
- Затем окуните кусочки рыбы в молочно-яичную смесь, а после панируйте в смеси из муки и сухариков.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте кусочки рыбы в кипящее масло и обжаривайте с двух сторон.
Хек, маринованный в лимонном соке
Ингредиенты:
- Хек – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Мука – 1 стакан
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
- Кунжут – для панировки
Способ приготовления:
- Рыбу очистите и промойте, разрежьте на кусочки.
- Рыбное филе посолите и поперчите, сбрызните лимонным соком. Оставьте мариноваться четверть часа.
- Взбейте яйца, немного посолите.
- Окуните филе в яичную массу. После погружайте в муку. Вновь – в яичную массу, а затем обваляйте в кунжуте.
- Обжаривайте в разогретой сковороде с растительным маслом до появления румяной корочки.
Хек, жаренный на сковороде в кляре
Ингредиенты:
- Филе хека – 0,5 кг
- Соль – 1 ч.л.
- Вода – 1 стакан
- Масло растительное – 1 стакан (для жарки)
Для кляра:
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Крахмал – 2 ст.л.
- Молоко – 0,5 стакана
- Соль – по вкусу
- Измельченные листья перечной мяты – на кончике ножа
- Орегано – на кончике ножа
Способ приготовления:
- Рыбу очистите и помойте. Филируйте и поделите на кусочки шириной примерно 4 сантиметра.
- Растворите в воде соль. В солевой раствор погрузите кусочки хека на 5 минут.
- В это время взбейте яйцо, добавьте к нему муку, крахмал и влейте молоко. Посолите, положите мяту и орегано. Хорошо все перемешайте до получения однородной массы.
- Отправьте кляр на четверть часа в холодильник.
- Каждый кусочек хека обваляйте в муке и опустите в кляр.
- Обжаривайте рыбу в разогретой сковороде с каждой стороны примерно по 3 минуты.
Приятного аппетита!