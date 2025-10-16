Укр

Как пожарить хек, чтобы он был мягким и сочным: 4 проверенных рецепта

Наталья Граковская
Жареный хек
Хек — нежная, вкусная и недорогая рыба, которая отлично подходит для жарки. Чтобы сохранить сочность и получить аппетитную корочку, важно не пересушить его и правильно подобрать панировку или кляр.

Обжаривать рыбу лучше на среднем огне — так кусочки равномерно прожарятся и сохранят сочность. Для более выраженного вкуса хек можно предварительно замариновать в лимонном соке или специях. Предлагаем вам четыре варианта приготовления рыбы на сковороде — с мукой, сухарями, лимоном и пряным кляром.

Хек, жаренный в муке

Жареный в муке хек

Ингредиенты:

  • Хек – 350 г
  • Мука – 1 стакан
  • Соль – 1 ч.л.
  • Базилик сушеный – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистите, промойте и обсушите. Нарежьте ее порционными кусочками.
  2. Добавьте соль, перец, приправьте базиликом.
  3. В сковороде разогрейте растительное масло.
  4. Каждый кусочек хека обваляйте в муке.
  5. Обжаривайте рыбу с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Хек, жаренный в панировке из сухарей

Хек в панировке из сухарей

Ингредиенты:

  • Хек – 800 г
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Молоко – 1/2 стакана
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сухари молотые – 80 г
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистите и промойте, разрежьте на кусочки.
  2. Взбейте яйца. Добавьте к ним молоко.
  3. Смешайте муку и измельченные сухарики.
  4. Затем окуните кусочки рыбы в молочно-яичную смесь, а после панируйте в смеси из муки и сухариков.
  5. В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте кусочки рыбы в кипящее масло и обжаривайте с двух сторон.

Хек, маринованный в лимонном соке

Жареный на сковороде хек

Ингредиенты:

  • Хек – 1 кг
  • Лимон – 1 шт.
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Мука – 1 стакан
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки
  • Кунжут – для панировки

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистите и промойте, разрежьте на кусочки.
  2. Рыбное филе посолите и поперчите, сбрызните лимонным соком. Оставьте мариноваться четверть часа.
  3. Взбейте яйца, немного посолите.
  4. Окуните филе в яичную массу. После погружайте в муку. Вновь – в яичную массу, а затем обваляйте в кунжуте.
  5. Обжаривайте в разогретой сковороде с растительным маслом до появления румяной корочки.

Хек, жаренный на сковороде в кляре

Нежное филе хека в кляре

Ингредиенты:

  • Филе хека – 0,5 кг
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода – 1 стакан
  • Масло растительное – 1 стакан (для жарки)

Для кляра:

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Молоко – 0,5 стакана
  • Соль – по вкусу
  • Измельченные листья перечной мяты – на кончике ножа
  • Орегано – на кончике ножа

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистите и помойте. Филируйте и поделите на кусочки шириной примерно 4 сантиметра.
  2. Растворите в воде соль. В солевой раствор погрузите кусочки хека на 5 минут.
  3. В это время взбейте яйцо, добавьте к нему муку, крахмал и влейте молоко. Посолите, положите мяту и орегано. Хорошо все перемешайте до получения однородной массы.
  4. Отправьте кляр на четверть часа в холодильник.
  5. Каждый кусочек хека обваляйте в муке и опустите в кляр.
  6. Обжаривайте рыбу в разогретой сковороде с каждой стороны примерно по 3 минуты.

Приятного аппетита!

