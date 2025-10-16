Как пожарить хек, чтобы он был мягким и сочным: 4 проверенных рецепта

Выберите свой идеальный способ приготовления хека

Хек — нежная, вкусная и недорогая рыба, которая отлично подходит для жарки. Чтобы сохранить сочность и получить аппетитную корочку, важно не пересушить его и правильно подобрать панировку или кляр.

Обжаривать рыбу лучше на среднем огне — так кусочки равномерно прожарятся и сохранят сочность. Для более выраженного вкуса хек можно предварительно замариновать в лимонном соке или специях. Предлагаем вам четыре варианта приготовления рыбы на сковороде — с мукой, сухарями, лимоном и пряным кляром.

Хек, жаренный в муке

Жареный в муке хек

Ингредиенты:

Хек – 350 г

Мука – 1 стакан

Соль – 1 ч.л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Рыбу очистите, промойте и обсушите. Нарежьте ее порционными кусочками. Добавьте соль, перец, приправьте базиликом. В сковороде разогрейте растительное масло. Каждый кусочек хека обваляйте в муке. Обжаривайте рыбу с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Хек, жаренный в панировке из сухарей

Хек в панировке из сухарей

Ингредиенты:

Хек – 800 г

Яйцо куриное – 2 шт.

Молоко – 1/2 стакана

Мука – 2 ст.л.

Сухари молотые – 80 г

Растительное масло – для жарки

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу очистите и промойте, разрежьте на кусочки. Взбейте яйца. Добавьте к ним молоко. Смешайте муку и измельченные сухарики. Затем окуните кусочки рыбы в молочно-яичную смесь, а после панируйте в смеси из муки и сухариков. В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте кусочки рыбы в кипящее масло и обжаривайте с двух сторон.

Хек, маринованный в лимонном соке

Жареный на сковороде хек

Ингредиенты:

Хек – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Мука – 1 стакан

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – для жарки

Кунжут – для панировки

Способ приготовления:

Рыбу очистите и промойте, разрежьте на кусочки. Рыбное филе посолите и поперчите, сбрызните лимонным соком. Оставьте мариноваться четверть часа. Взбейте яйца, немного посолите. Окуните филе в яичную массу. После погружайте в муку. Вновь – в яичную массу, а затем обваляйте в кунжуте. Обжаривайте в разогретой сковороде с растительным маслом до появления румяной корочки.

Хек, жаренный на сковороде в кляре

Нежное филе хека в кляре

Ингредиенты:

Филе хека – 0,5 кг

Соль – 1 ч.л.

Вода – 1 стакан

Масло растительное – 1 стакан (для жарки)

Для кляра:

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Крахмал – 2 ст.л.

Молоко – 0,5 стакана

Соль – по вкусу

Измельченные листья перечной мяты – на кончике ножа

Орегано – на кончике ножа

Способ приготовления:

Рыбу очистите и помойте. Филируйте и поделите на кусочки шириной примерно 4 сантиметра. Растворите в воде соль. В солевой раствор погрузите кусочки хека на 5 минут. В это время взбейте яйцо, добавьте к нему муку, крахмал и влейте молоко. Посолите, положите мяту и орегано. Хорошо все перемешайте до получения однородной массы. Отправьте кляр на четверть часа в холодильник. Каждый кусочек хека обваляйте в муке и опустите в кляр. Обжаривайте рыбу в разогретой сковороде с каждой стороны примерно по 3 минуты.

Приятного аппетита!