Як посмажити хек, щоб він був м'яким та соковитим: 4 перевірені рецепти

Виберіть свій ідеальний спосіб приготування хеку

Хек — ніжна, смачна і недорога риба, яка чудово підходить для смаження. Щоб зберегти соковитість та отримати апетитну скоринку, важливо не пересушити його та правильно підібрати паніровку або кляр.

Обсмажувати рибу краще на середньому вогні — так шматочки рівномірно просмажаться та збережуть соковитість. Для більш вираженого смаку хек можна попередньо замаринувати в лимонному соку або спеціях. Пропонуємо вам чотири варіанти приготування риби на сковороді — з борошном, сухарями, лимоном та пряним кляром.

Хек, смажений у борошні

Смажений у борошні хек

Інгредієнти:

Хек – 350 г

Борошно — 1 склянка

Сіль – 1 ч.л.

Базилік сушений – 1 ч.л.

Перець чорний мелений – на смак

Олія — 3 ст.л.

Спосіб приготування:

Рибу очистіть, промийте та обсушіть. Наріжте її порційними шматочками. Додайте сіль, перець, приправте базиліком. У сковороді розігрійте олію. Кожен шматочок хека обваляйте у борошні. Обсмажуйте рибу із двох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки.

Хек, смажений у паніровці з сухарів

Хек у паніровці з сухарів

Інгредієнти:

Хек – 800 г

Яйце куряче — 2 шт.

Молоко – 1/2 склянки

Борошно – 2 ст.л.

Сухарі мелені – 80 г

Рослинна олія – для смаження

Сіль – до смаку

Перець – до смаку

Спосіб приготування:

Рибу очистіть та промийте, розріжте на шматочки. Збийте яйця. Додайте до них молоко. Змішайте борошно та подрібнені сухарики. Зануріть шматочки риби в молочно-яєчну суміш, а потім паніруйте в суміші з борошна та сухариків. У сковороді розігрійте олію. Викладайте шматочки риби в киплячу олію та обсмажуйте з двох сторін.

Хек, маринований у лимонному соку

Смажений на сковороді хек

Інгредієнти:

Хек – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Яйце куряче — 2 шт.

Борошно — 1 склянка

Сіль – до смаку

Перець чорний мелений – до смаку

Олія — для смаження

Кунжут – для панірування

Спосіб приготування:

Рибу очистіть та промийте, розріжте на шматочки. Рибне філе посоліть і поперчіть, збризніть лимонним соком. Залишіть маринуватися на чверть години. Збийте яйця, трохи посоліть. Занурте філе в яєчну масу. Після занурюйте в борошно. Знову – в яєчну масу, а потім обваляйте в кунжуті. Обсмажуйте в розігрітій сковороді з олією до появи рум’яної скоринки.

Хек, смажений на сковороді у клярі

Ніжне філе хека у клярі

Інгредієнти:

Філе хека – 0,5 кг

Сіль – 1 ч.л.

Вода – 1 склянка

Олія — 1 склянка (для смаження)

Для кляру:

Яйце куряче — 1 шт.

Борошно – 3 ст.

Крохмаль – 2 ст.л.

Молоко – 0,5 склянки

Сіль – до смаку

Подрібнене листя перцевої м’яти – на кінчику ножа

Орегано – на кінчику ножа

Спосіб приготування:

Рибу очистіть та помийте. Філюйте і поділіть на шматочки шириною приблизно 4 сантиметри. Розчиніть у воді сіль. У сольовий розчин занурте шматочки хека на 5 хвилин. У цей час збийте яйце, додайте до нього борошно, крохмаль та влийте молоко. Посоліть, покладіть м’яту та орегано. Добре перемішайте все до отримання однорідної маси. Відправте кляр на чверть години до холодильника. Кожен шматочок хека обваляйте у борошні та опустіть у кляр. Обсмажуйте рибу в розігрітій сковороді з кожного боку приблизно 3 хвилини.

Смачного!