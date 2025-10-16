Як посмажити хек, щоб він був м'яким та соковитим: 4 перевірені рецепти
Виберіть свій ідеальний спосіб приготування хеку
Хек — ніжна, смачна і недорога риба, яка чудово підходить для смаження. Щоб зберегти соковитість та отримати апетитну скоринку, важливо не пересушити його та правильно підібрати паніровку або кляр.
Обсмажувати рибу краще на середньому вогні — так шматочки рівномірно просмажаться та збережуть соковитість. Для більш вираженого смаку хек можна попередньо замаринувати в лимонному соку або спеціях. Пропонуємо вам чотири варіанти приготування риби на сковороді — з борошном, сухарями, лимоном та пряним кляром.
Хек, смажений у борошні
Інгредієнти:
- Хек – 350 г
- Борошно — 1 склянка
- Сіль – 1 ч.л.
- Базилік сушений – 1 ч.л.
- Перець чорний мелений – на смак
- Олія — 3 ст.л.
Спосіб приготування:
- Рибу очистіть, промийте та обсушіть. Наріжте її порційними шматочками.
- Додайте сіль, перець, приправте базиліком.
- У сковороді розігрійте олію.
- Кожен шматочок хека обваляйте у борошні.
- Обсмажуйте рибу із двох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки.
Хек, смажений у паніровці з сухарів
Інгредієнти:
- Хек – 800 г
- Яйце куряче — 2 шт.
- Молоко – 1/2 склянки
- Борошно – 2 ст.л.
- Сухарі мелені – 80 г
- Рослинна олія – для смаження
- Сіль – до смаку
- Перець – до смаку
Спосіб приготування:
- Рибу очистіть та промийте, розріжте на шматочки.
- Збийте яйця. Додайте до них молоко.
- Змішайте борошно та подрібнені сухарики.
- Зануріть шматочки риби в молочно-яєчну суміш, а потім паніруйте в суміші з борошна та сухариків.
- У сковороді розігрійте олію. Викладайте шматочки риби в киплячу олію та обсмажуйте з двох сторін.
Хек, маринований у лимонному соку
Інгредієнти:
- Хек – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
- Яйце куряче — 2 шт.
- Борошно — 1 склянка
- Сіль – до смаку
- Перець чорний мелений – до смаку
- Олія — для смаження
- Кунжут – для панірування
Спосіб приготування:
- Рибу очистіть та промийте, розріжте на шматочки.
- Рибне філе посоліть і поперчіть, збризніть лимонним соком. Залишіть маринуватися на чверть години.
- Збийте яйця, трохи посоліть.
- Занурте філе в яєчну масу. Після занурюйте в борошно. Знову – в яєчну масу, а потім обваляйте в кунжуті.
- Обсмажуйте в розігрітій сковороді з олією до появи рум’яної скоринки.
Хек, смажений на сковороді у клярі
Інгредієнти:
- Філе хека – 0,5 кг
- Сіль – 1 ч.л.
- Вода – 1 склянка
- Олія — 1 склянка (для смаження)
Для кляру:
- Яйце куряче — 1 шт.
- Борошно – 3 ст.
- Крохмаль – 2 ст.л.
- Молоко – 0,5 склянки
- Сіль – до смаку
- Подрібнене листя перцевої м’яти – на кінчику ножа
- Орегано – на кінчику ножа
Спосіб приготування:
- Рибу очистіть та помийте. Філюйте і поділіть на шматочки шириною приблизно 4 сантиметри.
- Розчиніть у воді сіль. У сольовий розчин занурте шматочки хека на 5 хвилин.
- У цей час збийте яйце, додайте до нього борошно, крохмаль та влийте молоко. Посоліть, покладіть м’яту та орегано. Добре перемішайте все до отримання однорідної маси.
- Відправте кляр на чверть години до холодильника.
- Кожен шматочок хека обваляйте у борошні та опустіть у кляр.
- Обсмажуйте рибу в розігрітій сковороді з кожного боку приблизно 3 хвилини.
Смачного!