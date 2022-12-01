Тыквенно-яблочный нектар: как закрыть вкусный напиток на зиму

Сочетание тыквы, яблок и цитрусовых дает невероятно насыщенный приятный вкус

Различные напитки – домашние компоты или консервированные соки – можно легко приготовить в домашних условиях. Они получаются полезнее и вкуснее магазинных аналогов. Один из вариантов необычного коктейля – тыквенно-яблочный нектар.

Такой напиток понравится и детям, и взрослым. Тыква, яблоко и цитрусовые сочетаются в нем идеально, давая неповторимый вкус. Готовится даже без соковыжималки. Рецепт тыквенно-яблочного нектара с апельсинами опубликовал Youtube-канал "Простые рецепты с Марией Щербатюк".

Ингредиенты

2 кг очищенной тыквы

2 кг очищенных яблок

3 л воды

600-700 г сахара

Сок 2 лимонов

Сок 3-4 апельсинов

Способ приготовления

Помыть яблоки и тыкву. Очистить от кожицы, у яблок удалить серединки, нарезать небольшими кусочками. Отправить в кастрюлю, залить водой, варить 30 минут с момента закипания. В процессе варения снимать пенку. Помыть апельсины и лимоны, выжать сок. Перебить сваренные тыкву и яблоки до однородной консистенции с помощью блендера. Также можно охладить и перетереть через сито. Вливаем апельсиновый и лимонный сок, добавляем сахар. Прокипятить нектар 10 минут. Не забываем снимать пенку. Залить горячий нектар в простерилизованные банки и закрутить крышками. Накрыть одеялом, оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

Как и с чем подавать

Тыквенно-яблочный нектар получается достаточно концентрированный, перед подачей его можно разбавить небольшим количеством чистой или минеральной воды. Подавайте его охлажденным как идеальное дополнение к завтраку или полднику. Им можно запивать легку выпечку, например, овсяное печенье, бисквит или несладкие тосты. Зимой его можно подавать комнатной температуры вместе с творожной запеканкой или блинами.

Этот нектар можно использовать как основу для смузи, добавляя банан или замороженные ягоды, а также как ароматный сироп для пропитки бисквитных коржей или добавления к овсяной каше.

