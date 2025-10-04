3 способи засушити баклажани, які варто спробувати

Сушені баклажани можна додавати в рагу, соуси та салати

На жаль, у нас сушіння – не дуже популярний спосіб заготівлі баклажанів, хоча при цьому в овочах зберігається велика кількість корисних речовин. А ось у Туреччині чи Італії сушені баклажани завжди можна знайти у магазинах. Приділіть сушінню "синеньких" час, ці смачні скибочки будуть чудовою закускою взимку.

Баклажани сушені в сушарці

Інгредієнти

Баклажани – 2-3 шт.

Оливкова олія – 0,5 склянки

Яблучний оцет – 1/3 склянки

Соєвий соус – 1/3 склянки

Паприка – 1 ч.л.

Кайєнський перець — ¼ ч.л.

Мед – 2 ст.л.

Спосіб приготування

Вимийте, почистіть та розріжте на тонкі смужки баклажани. Змішайте оливкову олію, яблучний оцет та оливковий соус. Додайте спеції та мед. Добре вимішайте. Змішайте овочі з маринадом і залиште на 2 години. Викладіть овочі в сушарку та висушуйте близько доби при температурі 40 градусів.

Баклажани в сушарці

Чипси з баклажанів у духовці

Інгредієнти

Баклажани – 2-3 шт

Сіль – до смаку

Спосіб приготування

Вимийте баклажани, очистіть та наріжте однаковими шматочками. Посолити та залишіть на 10-15 хвилин. Потім промийте баклажани в проточній холодній воді та обсушіть паперовими рушниками. Викладіть баклажани на деко в один шар, щоб між шматочками було вільне місце. Нагрійте духовку до 200 ° C і поставте баклажани на 1 годину. Після цього зменште температуру до 100 ° C і сушіть ще 4 години.

Баклажани в духовці

Читайте також:

В’ялені баклажани

Інгредієнти

Баклажани – 2-3 шт.

Сіль – до смаку

Грибна приправа – до смаку

Спосіб приготування

Вимийте баклажани, очистіть і наріжте тонкими кружальцями. Посоліть і залиште на 10-15 хвилин, щоб з баклажанів вийшла гіркота. Після цього промийте під холодною проточною водою і просушіть паперовими рушниками. Присипте грибною приправою. Нанизайте кружечки баклажанів на нитку. Викладіть баклажани на лист і поставте в духовку на 10 хвилин при температурі 160°C. Після цього розвішайте нитки з баклажанами в будь-якому зручному місці для досушування.

В’ялені баклажани як гриби

Смачного та смачних заготівель!