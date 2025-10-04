3 способи засушити баклажани, які варто спробувати
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Сушені баклажани можна додавати в рагу, соуси та салати
На жаль, у нас сушіння – не дуже популярний спосіб заготівлі баклажанів, хоча при цьому в овочах зберігається велика кількість корисних речовин. А ось у Туреччині чи Італії сушені баклажани завжди можна знайти у магазинах. Приділіть сушінню "синеньких" час, ці смачні скибочки будуть чудовою закускою взимку.
Баклажани сушені в сушарці
Інгредієнти
- Баклажани – 2-3 шт.
- Оливкова олія – 0,5 склянки
- Яблучний оцет – 1/3 склянки
- Соєвий соус – 1/3 склянки
- Паприка – 1 ч.л.
- Кайєнський перець — ¼ ч.л.
- Мед – 2 ст.л.
Спосіб приготування
- Вимийте, почистіть та розріжте на тонкі смужки баклажани.
- Змішайте оливкову олію, яблучний оцет та оливковий соус. Додайте спеції та мед. Добре вимішайте.
- Змішайте овочі з маринадом і залиште на 2 години.
- Викладіть овочі в сушарку та висушуйте близько доби при температурі 40 градусів.
Чипси з баклажанів у духовці
Інгредієнти
- Баклажани – 2-3 шт
- Сіль – до смаку
Спосіб приготування
- Вимийте баклажани, очистіть та наріжте однаковими шматочками. Посолити та залишіть на 10-15 хвилин. Потім промийте баклажани в проточній холодній воді та обсушіть паперовими рушниками.
- Викладіть баклажани на деко в один шар, щоб між шматочками було вільне місце.
- Нагрійте духовку до 200 ° C і поставте баклажани на 1 годину.
- Після цього зменште температуру до 100 ° C і сушіть ще 4 години.
В’ялені баклажани
Інгредієнти
- Баклажани – 2-3 шт.
- Сіль – до смаку
- Грибна приправа – до смаку
Спосіб приготування
- Вимийте баклажани, очистіть і наріжте тонкими кружальцями. Посоліть і залиште на 10-15 хвилин, щоб з баклажанів вийшла гіркота. Після цього промийте під холодною проточною водою і просушіть паперовими рушниками.
- Присипте грибною приправою. Нанизайте кружечки баклажанів на нитку.
- Викладіть баклажани на лист і поставте в духовку на 10 хвилин при температурі 160°C.
- Після цього розвішайте нитки з баклажанами в будь-якому зручному місці для досушування.
Смачного та смачних заготівель!