Рус

3 способи засушити баклажани, які варто спробувати

Автор
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сушені баклажани
Сушені баклажани. Фото Відкриті джерела

Сушені баклажани можна додавати в рагу, соуси та салати

На жаль, у нас сушіння – не дуже популярний спосіб заготівлі баклажанів, хоча при цьому в овочах зберігається велика кількість корисних речовин. А ось у Туреччині чи Італії сушені баклажани завжди можна знайти у магазинах. Приділіть сушінню "синеньких" час, ці смачні скибочки будуть чудовою закускою взимку.

Баклажани сушені в сушарці

Інгредієнти

  • Баклажани – 2-3 шт.
  • Оливкова олія – 0,5 склянки
  • Яблучний оцет – 1/3 склянки
  • Соєвий соус – 1/3 склянки
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Кайєнський перець — ¼ ч.л.
  • Мед – 2 ст.л.

Спосіб приготування

  1. Вимийте, почистіть та розріжте на тонкі смужки баклажани.
  2. Змішайте оливкову олію, яблучний оцет та оливковий соус. Додайте спеції та мед. Добре вимішайте.
  3. Змішайте овочі з маринадом і залиште на 2 години.
  4. Викладіть овочі в сушарку та висушуйте близько доби при температурі 40 градусів.
Як і скільки сушити баклажани в сушарці
Баклажани в сушарці

Чипси з баклажанів у духовці

Інгредієнти

  • Баклажани – 2-3 шт
  • Сіль – до смаку

Спосіб приготування

  1. Вимийте баклажани, очистіть та наріжте однаковими шматочками. Посолити та залишіть на 10-15 хвилин. Потім промийте баклажани в проточній холодній воді та обсушіть паперовими рушниками.
  2. Викладіть баклажани на деко в один шар, щоб між шматочками було вільне місце.
  3. Нагрійте духовку до 200 ° C і поставте баклажани на 1 годину.
  4. Після цього зменште температуру до 100 ° C і сушіть ще 4 години.
Як висушити баклажани в духовці
Баклажани в духовці

В’ялені баклажани

Інгредієнти

  • Баклажани – 2-3 шт.
  • Сіль – до смаку
  • Грибна приправа – до смаку

Спосіб приготування

  1. Вимийте баклажани, очистіть і наріжте тонкими кружальцями. Посоліть і залиште на 10-15 хвилин, щоб з баклажанів вийшла гіркота. Після цього промийте під холодною проточною водою і просушіть паперовими рушниками.
  2. Присипте грибною приправою. Нанизайте кружечки баклажанів на нитку.
  3. Викладіть баклажани на лист і поставте в духовку на 10 хвилин при температурі 160°C.
  4. Після цього розвішайте нитки з баклажанами в будь-якому зручному місці для досушування.
Як приготувати баклажани?
В’ялені баклажани як гриби

Смачного та смачних заготівель!

Теги:
#Баклажани