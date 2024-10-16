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У бік магазинної й не глянете: домашня ковбаса з філе виходить соковитою, бюджетною та смачною (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Виходить смачною та соковитою
Виходить смачною та соковитою. Фото ru.freepik.com

Більше не захочете їсти магазинну ковбасу

Деякі господині свідомо уникають купівлі магазинної ковбаси вважаючи її шкідливою для організму. Однак, саме ковбаса є інгредієнтів багатьох салатів, як, наприклад "Олів'є".

Аби бути точно впевненим у складі продукту, ми пропонуємо приготувати ковбасу самостійно. Вона вийде не лише дешевшою, але й смачнішою у разі дотримання технології приготування, переконують на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".

Як приготувати курячу ковбасу

Інгредієнти:

  • куряче філе – 800 г;
  • філе зі стегна – 6 шт.;
  • сіль – 1,5 ч. л.;
  • перець – ¼ ч. л.;
  • часник сушений – 1 ч. л.;
  • вершки 10% — 150 мл;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе перекрутити на м’ясорубці або подрібнити у блендері.

2.Куряче стегно дрібно нарізати та викласти у глибоку ємність з фаршем.

3.Додати до м’яса сіль, перець, часник та вершки.

4.Добре перемішати, накрити плівкою та поставити у холодильник на 3 або 4 години.

5.Розрізати рукав для запікання та притрусити його паприкою.

6.Викласти на рукав половину фаршу та сформувати ковбасу.

7.Поставити ковбасу випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин. Після того як вона спечеться, залишити її постояти у виключеній духовці ще 30 хв.

Теги:
#Ковбаса #Куряче філе #Готуємо вдома