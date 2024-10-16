У бік магазинної й не глянете: домашня ковбаса з філе виходить соковитою, бюджетною та смачною (відео)
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Більше не захочете їсти магазинну ковбасу
Деякі господині свідомо уникають купівлі магазинної ковбаси вважаючи її шкідливою для організму. Однак, саме ковбаса є інгредієнтів багатьох салатів, як, наприклад "Олів'є".
Аби бути точно впевненим у складі продукту, ми пропонуємо приготувати ковбасу самостійно. Вона вийде не лише дешевшою, але й смачнішою у разі дотримання технології приготування, переконують на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".
Як приготувати курячу ковбасу
Інгредієнти:
- куряче філе – 800 г;
- філе зі стегна – 6 шт.;
- сіль – 1,5 ч. л.;
- перець – ¼ ч. л.;
- часник сушений – 1 ч. л.;
- вершки 10% — 150 мл;
Спосіб приготування:
1.Куряче філе перекрутити на м’ясорубці або подрібнити у блендері.
2.Куряче стегно дрібно нарізати та викласти у глибоку ємність з фаршем.
3.Додати до м’яса сіль, перець, часник та вершки.
4.Добре перемішати, накрити плівкою та поставити у холодильник на 3 або 4 години.
5.Розрізати рукав для запікання та притрусити його паприкою.
6.Викласти на рукав половину фаршу та сформувати ковбасу.
7.Поставити ковбасу випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин. Після того як вона спечеться, залишити її постояти у виключеній духовці ще 30 хв.