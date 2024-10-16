У бік магазинної й не глянете: домашня ковбаса з філе виходить соковитою, бюджетною та смачною (відео)

Більше не захочете їсти магазинну ковбасу

Деякі господині свідомо уникають купівлі магазинної ковбаси вважаючи її шкідливою для організму. Однак, саме ковбаса є інгредієнтів багатьох салатів, як, наприклад "Олів'є".

Аби бути точно впевненим у складі продукту, ми пропонуємо приготувати ковбасу самостійно. Вона вийде не лише дешевшою, але й смачнішою у разі дотримання технології приготування, переконують на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".

Як приготувати курячу ковбасу

Інгредієнти:

куряче філе – 800 г;

філе зі стегна – 6 шт.;

сіль – 1,5 ч. л.;

перець – ¼ ч. л.;

часник сушений – 1 ч. л.;

вершки 10% — 150 мл;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе перекрутити на м’ясорубці або подрібнити у блендері.

2.Куряче стегно дрібно нарізати та викласти у глибоку ємність з фаршем.

3.Додати до м’яса сіль, перець, часник та вершки.

4.Добре перемішати, накрити плівкою та поставити у холодильник на 3 або 4 години.

5.Розрізати рукав для запікання та притрусити його паприкою.

6.Викласти на рукав половину фаршу та сформувати ковбасу.

7.Поставити ковбасу випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин. Після того як вона спечеться, залишити її постояти у виключеній духовці ще 30 хв.