В сторону магазинной и не посмотрите: домашняя колбаса из филе получается сочной, бюджетной и вкусной (видео)

Больше не захотите есть магазинную колбасу

Некоторые хозяйки сознательно избегают покупки магазинной колбасы, считая ее вредной для организма. Однако, именно колбаса является ингредиентом многих салатов, как, например "Оливье".

Чтобы быть уверенным в составе продукта, мы предлагаем приготовить колбасу самостоятельно. Она получится не только дешевле, но и намного вкуснее в случае соблюдения технологии приготовления, убеждают на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить куриную колбасу

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г;

филе из бедра – 6 шт.;

соль – 1,5 ч. л.;

перец – ¼ ч. л.;

чеснок сушеный – 1 ч. л.;

сливки 10% — 150 мл;

Способ приготовления:

1.Куриное филе перекрутить на мясорубке или измельчить в блендере.

2.Куриное бедро мелко нарезать и выложить в глубокую емкость с фаршем.

3.Добавить в мясо соль, перец, чеснок и сливки.

4.Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 3 или 4 часа.

5.Разрезать рукав для запекания и посыпать его паприкой.

6. Выложить на рукав половину фарша и сформировать колбасу.

7.Поставить колбасу выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. После того как она испечется, оставить ее постоять в выключенной духовке еще 30 мин.