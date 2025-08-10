Кабачки в соусі сацебелі: пряна закуска по-грузинськи, яку з'їдають ще до зими (відео)

Готувати цю закуску надзвичайно легко та просто

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який чудово вбирає смаки та аромати. Його смажать, тушкують, запікають і навіть консервують. Один із популярних варіантів — кабачки під сиром, ароматні та ситні. Але сьогодні — зовсім інша історія.

Соковиті скибочки кабачка перетворюються на пряну закуску по-грузинськи: з ароматом часнику, зелені, спецій і легкою кислинкою. Така страва не просто прикрасить стіл, а й здивує глибиною смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nekrasovakitchen".

Як приготувати кабачки по-грузинськи

Інгредієнти:

кабачки – 3 кг;

часник – 1 головка;

цукор – 150 г;

сіль – 1 ст. л.;

перець чорний мелений – 1 ст. л.;

соус сацибелі – 485 г (1 банка);

олія – 100 мл;

оцет 9 % – 100 мл.

Спосіб приготування: