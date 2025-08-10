Кабачки в соусі сацебелі: пряна закуска по-грузинськи, яку з'їдають ще до зими (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готувати цю закуску надзвичайно легко та просто
Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який чудово вбирає смаки та аромати. Його смажать, тушкують, запікають і навіть консервують. Один із популярних варіантів — кабачки під сиром, ароматні та ситні. Але сьогодні — зовсім інша історія.
Соковиті скибочки кабачка перетворюються на пряну закуску по-грузинськи: з ароматом часнику, зелені, спецій і легкою кислинкою. Така страва не просто прикрасить стіл, а й здивує глибиною смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nekrasovakitchen".
Як приготувати кабачки по-грузинськи
Інгредієнти:
- кабачки – 3 кг;
- часник – 1 головка;
- цукор – 150 г;
- сіль – 1 ст. л.;
- перець чорний мелений – 1 ст. л.;
- соус сацибелі – 485 г (1 банка);
- олія – 100 мл;
- оцет 9 % – 100 мл.
Спосіб приготування:
- Помити кабачки та дати їм обсохнути.
- Нарізати кабачки хвилястими півкільцями товщиною 5–7 мм.
- Перекласти кабачки в каструлю, додати пропущений через прес часник, цукор, сіль, перець, соус сацибелі та олію.
- Перемішати та тушкувати на середньому вогні 30 хвилин, помішуючи час від часу.
- Додати оцет, акуратно перемішати і тушкувати ще 10 хвилин.
- Розкласти гарячу масу у стерильні банки, закрити кришками.