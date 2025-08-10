Рус

Кабачки в соусі сацебелі: пряна закуска по-грузинськи, яку з'їдають ще до зими (відео)

Марія Швець
Чудова закусочка з улюблених кабачків
Чудова закусочка з улюблених кабачків.

Готувати цю закуску надзвичайно легко та просто

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який чудово вбирає смаки та аромати. Його смажать, тушкують, запікають і навіть консервують. Один із популярних варіантів — кабачки під сиром, ароматні та ситні. Але сьогодні — зовсім інша історія.

Соковиті скибочки кабачка перетворюються на пряну закуску по-грузинськи: з ароматом часнику, зелені, спецій і легкою кислинкою. Така страва не просто прикрасить стіл, а й здивує глибиною смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nekrasovakitchen".

Як приготувати кабачки по-грузинськи

Інгредієнти:

  • кабачки – 3 кг;
  • часник – 1 головка;
  • цукор – 150 г;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • перець чорний мелений – 1 ст. л.;
  • соус сацибелі – 485 г (1 банка);
  • олія – 100 мл;
  • оцет 9 % – 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Помити кабачки та дати їм обсохнути.
  2. Нарізати кабачки хвилястими півкільцями товщиною 5–7 мм.
  3. Перекласти кабачки в каструлю, додати пропущений через прес часник, цукор, сіль, перець, соус сацибелі та олію.
  4. Перемішати та тушкувати на середньому вогні 30 хвилин, помішуючи час від часу.
  5. Додати оцет, акуратно перемішати і тушкувати ще 10 хвилин.
  6. Розкласти гарячу масу у стерильні банки, закрити кришками.
