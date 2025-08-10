Секрет ідеальних пікантних помідорів на зиму: простий рецепт з гострим акцентом (відео)
Помідори з часником на зиму без оцту в банку оцінять усі не любителі маринадів
Помідори — це справжня класика літнього сезону. Соковиті, ароматні, яскраві — вони є основою для безлічі страв: від свіжих салатів до соусів, запіканок і, звісно ж, популярного супу з томатів.
Але сьогодні ми пропонуємо рецепт, який дозволить зберегти цей літній смак на всю зиму — пікантні помідори половинками. Вони виходять яскравими, ароматними, з легкою пряністю й чудово доповнять як повсякденну вечерю, так і святковий стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko_77".
Як приготувати пікантні помідори половинками на зиму
Інгредієнти:
- цибуля (кільцями) – 2–3 шт.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- перець духмяний (горошком) – 3 шт.;
- петрушка – кілька гілочок;
- часник – 2 зубчики;
- зерна гірчиці – 1 ч.л.;
- помідори сорту сливка – за потребою;
- перець гострий – 1/2 шт.;
Для маринаду:
- вода – 2,5 л;
- цукор – 300 г;
- сіль – 100 г;
- оцет 9% – 200 г.
Спосіб приготування:
- Підготувати банки: простерилізувати та висушити.
- На дно кожної банки викласти цибулю, лавровий лист, перець духмяний, часник, зерна гірчиці та петрушку.
- Викласти помідори зрізом донизу, в центр покласти гострий перець.
- Зварити маринад із води, солі, цукру та оцту.
- Залити банки гарячим маринадом, накрити кришками.
- Стерилізувати 7 хвилин, закатати, перевернути та укутати до повного охолодження.