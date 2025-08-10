Секрет ідеальних пікантних помідорів на зиму: простий рецепт з гострим акцентом (відео)

Помідори з часником на зиму без оцту в банку оцінять усі не любителі маринадів

Помідори — це справжня класика літнього сезону. Соковиті, ароматні, яскраві — вони є основою для безлічі страв: від свіжих салатів до соусів, запіканок і, звісно ж, популярного супу з томатів.

Але сьогодні ми пропонуємо рецепт, який дозволить зберегти цей літній смак на всю зиму — пікантні помідори половинками. Вони виходять яскравими, ароматними, з легкою пряністю й чудово доповнять як повсякденну вечерю, так і святковий стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko_77".

Як приготувати пікантні помідори половинками на зиму

Інгредієнти:

цибуля (кільцями) – 2–3 шт.;

лавровий лист – 1 шт.;

перець духмяний (горошком) – 3 шт.;

петрушка – кілька гілочок;

часник – 2 зубчики;

зерна гірчиці – 1 ч.л.;

помідори сорту сливка – за потребою;

перець гострий – 1/2 шт.;

Для маринаду:

вода – 2,5 л;

цукор – 300 г;

сіль – 100 г;

оцет 9% – 200 г.

Спосіб приготування: