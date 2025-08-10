Рус

Секрет ідеальних пікантних помідорів на зиму: простий рецепт з гострим акцентом (відео)

Марія Швець
Гарні як доповнення до будь-якого святкового обіду
Гарні як доповнення до будь-якого святкового обіду. Фото instagram.com

Помідори з часником на зиму без оцту в банку оцінять усі не любителі маринадів

Помідори — це справжня класика літнього сезону. Соковиті, ароматні, яскраві — вони є основою для безлічі страв: від свіжих салатів до соусів, запіканок і, звісно ж, популярного супу з томатів.

Але сьогодні ми пропонуємо рецепт, який дозволить зберегти цей літній смак на всю зиму — пікантні помідори половинками. Вони виходять яскравими, ароматними, з легкою пряністю й чудово доповнять як повсякденну вечерю, так і святковий стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko_77".

Як приготувати пікантні помідори половинками на зиму

Інгредієнти:

  • цибуля (кільцями) – 2–3 шт.;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • перець духмяний (горошком) – 3 шт.;
  • петрушка – кілька гілочок;
  • часник – 2 зубчики;
  • зерна гірчиці – 1 ч.л.;
  • помідори сорту сливка – за потребою;
  • перець гострий – 1/2 шт.;

Для маринаду:

  • вода – 2,5 л;
  • цукор – 300 г;
  • сіль – 100 г;
  • оцет 9% – 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Підготувати банки: простерилізувати та висушити.
  2. На дно кожної банки викласти цибулю, лавровий лист, перець духмяний, часник, зерна гірчиці та петрушку.
  3. Викласти помідори зрізом донизу, в центр покласти гострий перець.
  4. Зварити маринад із води, солі, цукру та оцту.
  5. Залити банки гарячим маринадом, накрити кришками.
  6. Стерилізувати 7 хвилин, закатати, перевернути та укутати до повного охолодження.
