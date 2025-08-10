Рус

Замінить салат і закуску: рецепт розкішного кабачкового торта з помідорами

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Закусочний кабачковий торт
Закусочний кабачковий торт. Фото Колаж "Телеграф"

Можна подавати навіть на святковий стіл

Ми вже розповідали, як приготувати смачний рулет з кабачків. А ще з цих овочів виходить чудовий закусочний торт. Готується він швидко, виглядає ефектно, а смакує іще краще.

Рецептом поділилась Instagram-блогерка inna_la.food.

Інгредієнти:

  • Кабачок — 1 шт;
  • Яйця — 2 шт;
  • Борошно — 3-4 ст. л.;
  • Сіль, перець;
  • Сирок — 1 шт;
  • Часник — 3 зубки;
  • Майонез і сирний соус;
  • Помідор — 1 шт.

Як приготувати кабачковий торт

  1. Кабачок натріть на великій терці. Залиште на 15 хвилин, щоб він пустив сік. Після цього добре відіжміть сік.
  2. До кабачка додайте яйця, борошно, сіль та перець. Ретельно перемішайте.
  3. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте частину кабачкової маси та розподіляйте її тонким шаром, формуючи млинець. Обсмажуйте з обох боків до золотистого кольору.
  4. Для начинки натріть сирок і часник на дрібній терці, помідор наріжте дрібними кубиками. Додайте майонез, сирний соус та перемішайте.
  5. На тарілку викладіть перший кабачковий млинець. Змастіть його шаром начинки. Зверху покладіть другий млинець і повторіть процес, чергуючи коржі та начинку. Останній шар змастіть начинкою і прикрасьте кружальцями помідорів. За бажанням, можна додатково посипати зеленню.
Теги:
#Кабачки #Помідори #Рецепти