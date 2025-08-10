Замінить салат і закуску: рецепт розкішного кабачкового торта з помідорами
Можна подавати навіть на святковий стіл
Ми вже розповідали, як приготувати смачний рулет з кабачків. А ще з цих овочів виходить чудовий закусочний торт. Готується він швидко, виглядає ефектно, а смакує іще краще.
Рецептом поділилась Instagram-блогерка inna_la.food.
Інгредієнти:
- Кабачок — 1 шт;
- Яйця — 2 шт;
- Борошно — 3-4 ст. л.;
- Сіль, перець;
- Сирок — 1 шт;
- Часник — 3 зубки;
- Майонез і сирний соус;
- Помідор — 1 шт.
Як приготувати кабачковий торт
- Кабачок натріть на великій терці. Залиште на 15 хвилин, щоб він пустив сік. Після цього добре відіжміть сік.
- До кабачка додайте яйця, борошно, сіль та перець. Ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте частину кабачкової маси та розподіляйте її тонким шаром, формуючи млинець. Обсмажуйте з обох боків до золотистого кольору.
- Для начинки натріть сирок і часник на дрібній терці, помідор наріжте дрібними кубиками. Додайте майонез, сирний соус та перемішайте.
- На тарілку викладіть перший кабачковий млинець. Змастіть його шаром начинки. Зверху покладіть другий млинець і повторіть процес, чергуючи коржі та начинку. Останній шар змастіть начинкою і прикрасьте кружальцями помідорів. За бажанням, можна додатково посипати зеленню.