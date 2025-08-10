Замінить салат і закуску: рецепт розкішного кабачкового торта з помідорами

Можна подавати навіть на святковий стіл

Ми вже розповідали, як приготувати смачний рулет з кабачків. А ще з цих овочів виходить чудовий закусочний торт. Готується він швидко, виглядає ефектно, а смакує іще краще.

Рецептом поділилась Instagram-блогерка inna_la.food.

Інгредієнти:

Кабачок — 1 шт;

Яйця — 2 шт;

Борошно — 3-4 ст. л.;

Сіль, перець;

Сирок — 1 шт;

Часник — 3 зубки;

Майонез і сирний соус;

Помідор — 1 шт.

Як приготувати кабачковий торт