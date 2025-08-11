Рус

Мало тіста, багато яблук: секрет найсмачніших оладок (відео)

Марія Швець
Ароматні, рум'яні, смачні
Ароматні, рум'яні, смачні. Фото instagram.com

Для приємного чаювання

Яблуко — це один із найпопулярніших фруктів, який люблять за його соковитість, аромат і ніжну солодкість. З яблук готують безліч страв: від свіжих салатів і запіканок до десертів і навіть яблучних чипсів — хрустких слайсів, якими можна насолоджуватися як корисним перекусом.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати смачні та ніжні яблучні оладки — ідеальний варіант для сніданку або легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

  • яблуко кисле – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно – 95 г;
  • розпушувач – 5 г;
  • сіль – дрібка;
  • кефір – 80 г;
  • молоко – 40 г;
  • цукор – 1 ст.л;
  • олія для обсмажування – за потребою;
  • цедра лимона – за смаком;
  • ваніль – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Взяти яблуко, очистити від шкірки та насіння, нарізати дрібним кубиком.
  2. Змішати яйце, кефір, молоко, цукор, сіль, ваніль і цедру лимона до однорідності.
  3. Додати просіяне борошно з розпушувачем, ретельно перемішати.
  4. Вмішати яблучні кубики у тісто.
  5. Залишити тісто на 15-20 хвилин, щоб воно трохи загусло і яблука наситилися.
  6. Випікати оладки на добре розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.
Теги:
#Яблука #Оладки #Готуємо вдома