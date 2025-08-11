Мало тіста, багато яблук: секрет найсмачніших оладок (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Для приємного чаювання
Яблуко — це один із найпопулярніших фруктів, який люблять за його соковитість, аромат і ніжну солодкість. З яблук готують безліч страв: від свіжих салатів і запіканок до десертів і навіть яблучних чипсів — хрустких слайсів, якими можна насолоджуватися як корисним перекусом.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати смачні та ніжні яблучні оладки — ідеальний варіант для сніданку або легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- яблуко кисле – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 95 г;
- розпушувач – 5 г;
- сіль – дрібка;
- кефір – 80 г;
- молоко – 40 г;
- цукор – 1 ст.л;
- олія для обсмажування – за потребою;
- цедра лимона – за смаком;
- ваніль – за смаком;
Спосіб приготування:
- Взяти яблуко, очистити від шкірки та насіння, нарізати дрібним кубиком.
- Змішати яйце, кефір, молоко, цукор, сіль, ваніль і цедру лимона до однорідності.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем, ретельно перемішати.
- Вмішати яблучні кубики у тісто.
- Залишити тісто на 15-20 хвилин, щоб воно трохи загусло і яблука наситилися.
- Випікати оладки на добре розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.