Мало тіста, багато яблук: секрет найсмачніших оладок (відео)

Для приємного чаювання

Яблуко — це один із найпопулярніших фруктів, який люблять за його соковитість, аромат і ніжну солодкість. З яблук готують безліч страв: від свіжих салатів і запіканок до десертів і навіть яблучних чипсів — хрустких слайсів, якими можна насолоджуватися як корисним перекусом.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати смачні та ніжні яблучні оладки — ідеальний варіант для сніданку або легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

яблуко кисле – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 95 г;

розпушувач – 5 г;

сіль – дрібка;

кефір – 80 г;

молоко – 40 г;

цукор – 1 ст.л;

олія для обсмажування – за потребою;

цедра лимона – за смаком;

ваніль – за смаком;

Спосіб приготування: