Рус

Мінімум інгредієнтів — максимум смаку: домашні в’ялені помідори в олії

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вишукані, дуже смачні, запашні
Вишукані, дуже смачні, запашні. Фото instagram.com

Пальчики оближеш

Помідори — це сонячний овоч, який у сезон буквально переповнює наші грядки, полиці та рецепти. Їх запікають, солять, консервують, готують у медово-гірчичному маринаді, додають у соуси та салати.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший спосіб — в’ялення. Це простий, але вишуканий метод збереження томатів, який відкриває їхній глибокий, насичений смак і аромат. В’ялені помідори стануть справжнім делікатесом у вашій коморі — для пасти, закусок або навіть просто з хрустким хлібом і оливковою олією. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати в'ялені помідори

Інгредієнти:

  • помідори сливка – 1,5 кг;
  • сіль – 1 ч.л;
  • цукор – 1 ч.л;
  • сушений орегано – 1 ч.л;
  • часник – 4 зубчики;
  • олія (оливкова або соняшникова) – 250 мл.

Спосіб приготування:

  1. Помити помідори та ретельно обсушити.
  2. Розрізати кожен плід навпіл уздовж.
  3. Викласти помідори зрізом догори на деко з пергаментом або на решітки сушарки.
  4. Посипати сіллю й цукром, сушити в духовці при 100 °C 8–10 годин з прочиненими дверцятами або в сушарці при 70 °C протягом доби.
  5. Скласти готові помідори в стерильні сухі банки шарами, пересипаючи орегано й додаючи слайси часнику.
  6. Залити олією (холодною або підігрітою до 70 °C), закрутити кришками й зберігати в холодильнику.
Теги:
#Помідори #Заготівля #Готуємо вдома