Мінімум інгредієнтів — максимум смаку: домашні в’ялені помідори в олії
Пальчики оближеш
Помідори — це сонячний овоч, який у сезон буквально переповнює наші грядки, полиці та рецепти. Їх запікають, солять, консервують, готують у медово-гірчичному маринаді, додають у соуси та салати.
Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший спосіб — в’ялення. Це простий, але вишуканий метод збереження томатів, який відкриває їхній глибокий, насичений смак і аромат. В’ялені помідори стануть справжнім делікатесом у вашій коморі — для пасти, закусок або навіть просто з хрустким хлібом і оливковою олією. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".
Як приготувати в'ялені помідори
Інгредієнти:
- помідори сливка – 1,5 кг;
- сіль – 1 ч.л;
- цукор – 1 ч.л;
- сушений орегано – 1 ч.л;
- часник – 4 зубчики;
- олія (оливкова або соняшникова) – 250 мл.
Спосіб приготування:
- Помити помідори та ретельно обсушити.
- Розрізати кожен плід навпіл уздовж.
- Викласти помідори зрізом догори на деко з пергаментом або на решітки сушарки.
- Посипати сіллю й цукром, сушити в духовці при 100 °C 8–10 годин з прочиненими дверцятами або в сушарці при 70 °C протягом доби.
- Скласти готові помідори в стерильні сухі банки шарами, пересипаючи орегано й додаючи слайси часнику.
- Залити олією (холодною або підігрітою до 70 °C), закрутити кришками й зберігати в холодильнику.