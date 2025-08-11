Мінімум інгредієнтів — максимум смаку: домашні в’ялені помідори в олії

Пальчики оближеш

Помідори — це сонячний овоч, який у сезон буквально переповнює наші грядки, полиці та рецепти. Їх запікають, солять, консервують, готують у медово-гірчичному маринаді, додають у соуси та салати.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший спосіб — в’ялення. Це простий, але вишуканий метод збереження томатів, який відкриває їхній глибокий, насичений смак і аромат. В’ялені помідори стануть справжнім делікатесом у вашій коморі — для пасти, закусок або навіть просто з хрустким хлібом і оливковою олією. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати в'ялені помідори

Інгредієнти:

помідори сливка – 1,5 кг;

сіль – 1 ч.л;

цукор – 1 ч.л;

сушений орегано – 1 ч.л;

часник – 4 зубчики;

олія (оливкова або соняшникова) – 250 мл.

Спосіб приготування: