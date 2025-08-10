Всього два інгредієнти, а виходить неймовірний десерт: як приготувати яблучний крем
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Прості яблука перетворяться на делікатес
Звичайні яблука можна легко перетворити на ніжний десерт. Якщо проварити яблука та додати до них згущене молоко, вийде ніжний крем. Така заготівля стане чудовим доповненням до випічки, млинців чи налисників, а ще крем можна їсти прямо ложкою.
Рецептом крему з яблук поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти:
- Яблука — 3 кг (чищених);
- Цукор — 1 кг;
- Згущене молоко — 350 г;
- Вода — 100 мл.
Як приготувати крем з яблук
- Очистіть яблука від шкірки та серцевини, наріжте їх довільними шматочками.
- У каструлі з'єднайте яблука з цукром, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 20 хвилин після закипання.
- Збийте тушковані яблука блендером до однорідного стану. Додайте згущене молоко, перемішайте та доведіть суміш до кипіння.
- Тушкуйте крем під кришкою на маленькому вогні ще 20 хвилин.
- Гарячий крем розкладіть у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками, укутайте та залиште до повного вистигання.