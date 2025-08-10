Всього два інгредієнти, а виходить неймовірний десерт: як приготувати яблучний крем

Прості яблука перетворяться на делікатес

Звичайні яблука можна легко перетворити на ніжний десерт. Якщо проварити яблука та додати до них згущене молоко, вийде ніжний крем. Така заготівля стане чудовим доповненням до випічки, млинців чи налисників, а ще крем можна їсти прямо ложкою.

Рецептом крему з яблук поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

Яблука — 3 кг (чищених);

Цукор — 1 кг;

Згущене молоко — 350 г;

Вода — 100 мл.

Як приготувати крем з яблук