Рулет із кабачків, який повторюватимете усе літо: ідеальний навіть на дієті (відео)

Марія Швець
Апетитний, соковитий, із звичайних продуктів
Апетитний, соковитий, із звичайних продуктів. Фото instagram.com

Готується зовсім нескладно, а в результаті виходить оригінальна страва

Кабачок — один із найніжніших і найлегших літніх овочів. Його використовують у смаженому, тушкованому чи запеченому вигляді, а ще готують легкі салати без термічної обробки.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший формат — рулет з кабачків із сирною начинкою. Це ідеальна закуска для літнього столу: ніжна, ароматна та водночас ситна. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nadin202121".

Як приготувати рулет з кабачків

Інгредієнти для основи:

  • кабачки – 2 середні;
  • яйця – 1–2;
  • борошно – ½ склянки;
  • сіль – дрібка;
  • спеції – за смаком;
  • сметана – 1 ст. л.;

Інгредієнти для начинки:

  • куряче філе – 150–200 г (можна замінити м’ясом або рибою);
  • зелена цибуля або петрушка – кілька гілочок;

Інгредієнти для соусу:

  • сметана – 2 ст. л.;
  • часник – 1 зубчик;
  • зелень – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Натерти кабачки, відтиснути зайву рідину, додати яйця, сметану, сіль, спеції та борошно.
  2. Перемішати тісто й рівномірно викласти на пергамент або силіконовий килимок.
  3. Запекти основу в духовці 10 хвилин при температурі 180°C.
  4. Підготувати начинку: відварити або обсмажити філе, подрібнити м’ясо та зелень.
  5. Викласти начинку на запечену основу, обережно скрутити у рулет.
  6. Запікати рулет ще 20–30 хвилин при 180°C, подавати з соусом із сметани, часнику та зелені.
