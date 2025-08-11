Рулет із кабачків, який повторюватимете усе літо: ідеальний навіть на дієті (відео)
Готується зовсім нескладно, а в результаті виходить оригінальна страва
Кабачок — один із найніжніших і найлегших літніх овочів. Його використовують у смаженому, тушкованому чи запеченому вигляді, а ще готують легкі салати без термічної обробки.
Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший формат — рулет з кабачків із сирною начинкою. Це ідеальна закуска для літнього столу: ніжна, ароматна та водночас ситна. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nadin202121".
Як приготувати рулет з кабачків
Інгредієнти для основи:
- кабачки – 2 середні;
- яйця – 1–2;
- борошно – ½ склянки;
- сіль – дрібка;
- спеції – за смаком;
- сметана – 1 ст. л.;
Інгредієнти для начинки:
- куряче філе – 150–200 г (можна замінити м’ясом або рибою);
- зелена цибуля або петрушка – кілька гілочок;
Інгредієнти для соусу:
- сметана – 2 ст. л.;
- часник – 1 зубчик;
- зелень – за смаком.
Спосіб приготування:
- Натерти кабачки, відтиснути зайву рідину, додати яйця, сметану, сіль, спеції та борошно.
- Перемішати тісто й рівномірно викласти на пергамент або силіконовий килимок.
- Запекти основу в духовці 10 хвилин при температурі 180°C.
- Підготувати начинку: відварити або обсмажити філе, подрібнити м’ясо та зелень.
- Викласти начинку на запечену основу, обережно скрутити у рулет.
- Запікати рулет ще 20–30 хвилин при 180°C, подавати з соусом із сметани, часнику та зелені.