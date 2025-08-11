Вибух смаку у кожній ложці: помідори половинками — закрутіть й забудьте до січня (відео)

Усі будуть у захваті

Помідор — це овоч, без якого важко уявити українську кухню. Його додають у салати, тушкують, запікають, варять із нього борщ і, звісно, консервують. Особливо смачно виходить із буряком — солодкуваті нотки і насичений колір перетворюють заготівлю на справжній делікатес.

Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш цікавий варіант — пікантні помідори половинками. Завдяки такому способу нарізки вони краще вбирають маринад, зберігаючи форму та текстуру, а смак — гострий, яскравий, з пряним акцентом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya_akopyan_recepty".

Як приготувати помідори половинками

Інгредієнти:

помідори твердих сортів (сливка) – 3–3,5 кг (для 5 літрових банок);

цибуля ріпчаста – 1 шт (нарізати кільцями);

лавровий лист – 5 шт;

перець духмяний горошком – 15 шт;

петрушка – 1 пучок;

часник – 10 зубчиків;

зерна гірчиці – 5 ч.л;

перець гострий – 2–3 шт (нарізати кільцями, за бажанням);

Маринад:

вода – 2,5 л;

цукор – 300 г;

сіль – 100 г;

оцет 9% – 200 мл.

Спосіб приготування: