Вибух смаку у кожній ложці: помідори половинками — закрутіть й забудьте до січня (відео)

Дуже смачна і ароматна закуска
Дуже смачна і ароматна закуска. Фото instagram.com

Усі будуть у захваті

Помідор — це овоч, без якого важко уявити українську кухню. Його додають у салати, тушкують, запікають, варять із нього борщ і, звісно, консервують. Особливо смачно виходить із буряком — солодкуваті нотки і насичений колір перетворюють заготівлю на справжній делікатес.

Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш цікавий варіант — пікантні помідори половинками. Завдяки такому способу нарізки вони краще вбирають маринад, зберігаючи форму та текстуру, а смак — гострий, яскравий, з пряним акцентом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya_akopyan_recepty".

Як приготувати помідори половинками

Інгредієнти:

  • помідори твердих сортів (сливка) – 3–3,5 кг (для 5 літрових банок);
  • цибуля ріпчаста – 1 шт (нарізати кільцями);
  • лавровий лист – 5 шт;
  • перець духмяний горошком – 15 шт;
  • петрушка – 1 пучок;
  • часник – 10 зубчиків;
  • зерна гірчиці – 5 ч.л;
  • перець гострий – 2–3 шт (нарізати кільцями, за бажанням);

Маринад:

  • вода – 2,5 л;
  • цукор – 300 г;
  • сіль – 100 г;
  • оцет 9% – 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Простерилізувати банки та кришки.
  2. На дно кожної банки викласти: по 2–3 кільця цибулі, 1 лавровий лист, 3 горошини перцю, гілочку петрушки, 2 зубчики часнику, 1 ч.л зерен гірчиці.
  3. Помідори помити, розрізати навпіл і щільно викласти в банки зрізом донизу, в центрі додати кільце гострого перцю.
  4. Зварити маринад: у киплячу воду додати сіль і цукор, проварити 1–2 хвилини, зняти з вогню і влити оцет.
  5. Залити гарячим маринадом банки до самого верху, накрити кришками.
  6. Стерилізувати банки в каструлі з киплячою водою 7 хвилин (літрові), потім закатати, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.
