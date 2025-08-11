Вибух смаку у кожній ложці: помідори половинками — закрутіть й забудьте до січня (відео)
Усі будуть у захваті
Помідор — це овоч, без якого важко уявити українську кухню. Його додають у салати, тушкують, запікають, варять із нього борщ і, звісно, консервують. Особливо смачно виходить із буряком — солодкуваті нотки і насичений колір перетворюють заготівлю на справжній делікатес.
Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш цікавий варіант — пікантні помідори половинками. Завдяки такому способу нарізки вони краще вбирають маринад, зберігаючи форму та текстуру, а смак — гострий, яскравий, з пряним акцентом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya_akopyan_recepty".
Як приготувати помідори половинками
Інгредієнти:
- помідори твердих сортів (сливка) – 3–3,5 кг (для 5 літрових банок);
- цибуля ріпчаста – 1 шт (нарізати кільцями);
- лавровий лист – 5 шт;
- перець духмяний горошком – 15 шт;
- петрушка – 1 пучок;
- часник – 10 зубчиків;
- зерна гірчиці – 5 ч.л;
- перець гострий – 2–3 шт (нарізати кільцями, за бажанням);
Маринад:
- вода – 2,5 л;
- цукор – 300 г;
- сіль – 100 г;
- оцет 9% – 200 мл.
Спосіб приготування:
- Простерилізувати банки та кришки.
- На дно кожної банки викласти: по 2–3 кільця цибулі, 1 лавровий лист, 3 горошини перцю, гілочку петрушки, 2 зубчики часнику, 1 ч.л зерен гірчиці.
- Помідори помити, розрізати навпіл і щільно викласти в банки зрізом донизу, в центрі додати кільце гострого перцю.
- Зварити маринад: у киплячу воду додати сіль і цукор, проварити 1–2 хвилини, зняти з вогню і влити оцет.
- Залити гарячим маринадом банки до самого верху, накрити кришками.
- Стерилізувати банки в каструлі з киплячою водою 7 хвилин (літрові), потім закатати, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.