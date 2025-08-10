Рус

Один інгредієнт зробить помідори неперевершеними: гості проситимуть рецепт

Наталя Граковська
Помідори по-вірменськи
Помідори по-вірменськи. Фото Колаж "Телеграф"

Дуже смачна та ароматна заготівля на зиму

Є безліч різноманітних рецептів помідорів на зиму. Один з найвдаліших — помідори по-вірменськи. Вони виходять смачні й дуже ароматні завдяки додаванню пряної зелені, зокрема базиліка, та гострої овочевої заправки.

Рецептом поділилась YouTube-блогерка Катерина Бобилєва.

Інгредієнти:

  • помідори м’ясисті — 2 кг;
  • болгарський перець — 300 г;
  • часник — 5 зубчиків;
  • базилік — 40 г;
  • селера — 40 г;
  • гострий перець чилі — 2 шт.;
  • олія — 60 мл;
  • вода — 1 л;
  • сіль — 30 г;
  • цукор — 100 г;
  • оцет 9% — 50 мл.

Як приготувати помідори по-вірменськи

Ретельно вимийте овочі. Очистьте перець від насіння, а часник – від шкірки. Використовуйте свіжі базилік і селеру, щоб надати заготівлі багатого аромату.

Для приготування заправки помістіть в блендер нарізаний болгарський перець, зубчики часнику, листя базиліку, селеру та гострий перець чилі. Подрібніть все до однорідної маси, а потім додайте олію і ще раз перемішайте.

Як закрити помідори з базиліком на зиму рецепт
Ароматна запрака для помідорів

Розріжте помідори навпіл або на четвертинки. У стерилізовані півлітрові банки викладайте овочі шарами, чергуючи помідори з ароматною заправкою, доки не заповните ємність. Залишайте достатньо місця для маринаду.

Як закрити помідори половинками рецепт на зиму
Помідори краще брати щільні та м’ясисті

Приготуйте маринад. Влийте в каструлю 1 літр води, додайте сіль, цукор і оцет. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб усі інгредієнти розчинилися.

Залийте помідори гарячим маринадом так, щоб він повністю їх покривав.

Накрийте банки кришками (але не закручуйте). Помістіть їх у велику каструлю з теплою водою і рушником на дні. Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте банки 10 хвилин.

Після стерилізації герметично закрийте банки, переверніть їх і накрийте ковдрою до повного охолодження.

Готові помідори зберігайте в прохолодному темному місці. Вони будуть готові до вживання приблизно за 2–3 тижні, а максимальний смак наберуть через 1–2 місяці.

