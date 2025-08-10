Один інгредієнт зробить помідори неперевершеними: гості проситимуть рецепт
Дуже смачна та ароматна заготівля на зиму
Є безліч різноманітних рецептів помідорів на зиму. Один з найвдаліших — помідори по-вірменськи. Вони виходять смачні й дуже ароматні завдяки додаванню пряної зелені, зокрема базиліка, та гострої овочевої заправки.
Рецептом поділилась YouTube-блогерка Катерина Бобилєва.
Інгредієнти:
- помідори м’ясисті — 2 кг;
- болгарський перець — 300 г;
- часник — 5 зубчиків;
- базилік — 40 г;
- селера — 40 г;
- гострий перець чилі — 2 шт.;
- олія — 60 мл;
- вода — 1 л;
- сіль — 30 г;
- цукор — 100 г;
- оцет 9% — 50 мл.
Як приготувати помідори по-вірменськи
Ретельно вимийте овочі. Очистьте перець від насіння, а часник – від шкірки. Використовуйте свіжі базилік і селеру, щоб надати заготівлі багатого аромату.
Для приготування заправки помістіть в блендер нарізаний болгарський перець, зубчики часнику, листя базиліку, селеру та гострий перець чилі. Подрібніть все до однорідної маси, а потім додайте олію і ще раз перемішайте.
Розріжте помідори навпіл або на четвертинки. У стерилізовані півлітрові банки викладайте овочі шарами, чергуючи помідори з ароматною заправкою, доки не заповните ємність. Залишайте достатньо місця для маринаду.
Приготуйте маринад. Влийте в каструлю 1 літр води, додайте сіль, цукор і оцет. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб усі інгредієнти розчинилися.
Залийте помідори гарячим маринадом так, щоб він повністю їх покривав.
Накрийте банки кришками (але не закручуйте). Помістіть їх у велику каструлю з теплою водою і рушником на дні. Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте банки 10 хвилин.
Після стерилізації герметично закрийте банки, переверніть їх і накрийте ковдрою до повного охолодження.
Готові помідори зберігайте в прохолодному темному місці. Вони будуть готові до вживання приблизно за 2–3 тижні, а максимальний смак наберуть через 1–2 місяці.