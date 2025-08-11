Найніжніше кабачкове рагу: готується просто, як колись у мами (відео)

Рус

Найніжніше кабачкове рагу: готується просто, як колись у мами

Марія Швець
Швидко, просто, легко, корисно для всієї родини
Рагу з кабачків готується буквально за 20 хвилин, овочі при цьому не розварюються в кашу, а залишаються міцними та апетитними.

Кабачок — це один із найніжніших і водночас універсальних овочів літа. Його люблять за м’який смак, швидкість приготування та здатність поєднуватися з безліччю інгредієнтів. З кабачків готують усе: від легких салатів і запіканок до незвичних страв на грилі — наприклад, овочеві шашлички.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант — ніжне кабачкове рагу, що просто тане в роті. Воно не потребує багато інгредієнтів, готується швидко, а смак — такий, що хочеться ще ложечку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати кабачкове рагу

Інгредієнти:

  • кабачок – 1 шт.;
  • цибуля – ½ шт.;
  • перець солодкий – ½ шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • помідори – 2 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • сіль – ½ ч.л.;
  • перець мелений – за смаком;
  • орегано – за смаком;
  • перець духмяний горошком – декілька шт.;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • вершки 33% – 200 мл;
  • молоко – 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Очистити та нарізати всі овочі: кабачок, моркву, цибулю, перець, помідори та часник.
  2. Обсмажити цибулю з морквою на олії до м'якості.
  3. Додати перець, помідори, кабачок і часник, тушкувати під кришкою 10 хвилин.
  4. Додати сіль, спеції, лавровий лист, горошини перцю, перемішати.
  5. Влити вершки та молоко, довести до кипіння і тушкувати ще 10 хвилин на повільному вогні.
  6. Зняти з вогню, дати настоятись кілька хвилин і подавати.
