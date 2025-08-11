Найніжніше кабачкове рагу: готується просто, як колись у мами (відео)
Рагу з кабачків готується буквально за 20 хвилин, овочі при цьому не розварюються в кашу, а залишаються міцними та апетитними.
Кабачок — це один із найніжніших і водночас універсальних овочів літа. Його люблять за м’який смак, швидкість приготування та здатність поєднуватися з безліччю інгредієнтів. З кабачків готують усе: від легких салатів і запіканок до незвичних страв на грилі — наприклад, овочеві шашлички.
Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант — ніжне кабачкове рагу, що просто тане в роті. Воно не потребує багато інгредієнтів, готується швидко, а смак — такий, що хочеться ще ложечку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати кабачкове рагу
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт.;
- цибуля – ½ шт.;
- перець солодкий – ½ шт.;
- часник – 2 зубчики;
- помідори – 2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- сіль – ½ ч.л.;
- перець мелений – за смаком;
- орегано – за смаком;
- перець духмяний горошком – декілька шт.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- вершки 33% – 200 мл;
- молоко – 100 мл.
Спосіб приготування:
- Очистити та нарізати всі овочі: кабачок, моркву, цибулю, перець, помідори та часник.
- Обсмажити цибулю з морквою на олії до м'якості.
- Додати перець, помідори, кабачок і часник, тушкувати під кришкою 10 хвилин.
- Додати сіль, спеції, лавровий лист, горошини перцю, перемішати.
- Влити вершки та молоко, довести до кипіння і тушкувати ще 10 хвилин на повільному вогні.
- Зняти з вогню, дати настоятись кілька хвилин і подавати.