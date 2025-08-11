Найніжніше кабачкове рагу: готується просто, як колись у мами (відео)

Рагу з кабачків готується буквально за 20 хвилин, овочі при цьому не розварюються в кашу, а залишаються міцними та апетитними.

Кабачок — це один із найніжніших і водночас універсальних овочів літа. Його люблять за м’який смак, швидкість приготування та здатність поєднуватися з безліччю інгредієнтів. З кабачків готують усе: від легких салатів і запіканок до незвичних страв на грилі — наприклад, овочеві шашлички.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант — ніжне кабачкове рагу, що просто тане в роті. Воно не потребує багато інгредієнтів, готується швидко, а смак — такий, що хочеться ще ложечку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати кабачкове рагу

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

цибуля – ½ шт.;

перець солодкий – ½ шт.;

часник – 2 зубчики;

помідори – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

сіль – ½ ч.л.;

перець мелений – за смаком;

орегано – за смаком;

перець духмяний горошком – декілька шт.;

лавровий лист – 1 шт.;

вершки 33% – 200 мл;

молоко – 100 мл.

Спосіб приготування: