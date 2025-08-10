Рус

Мінімум продуктів — максимум ніжності: яблучна хмаринка з білків і крохмалю (відео)

Марія Швець
Ніжний, легкий, запашний, дуже смачний
Можна подати як до сімейного чаювання, так і до святкового столу

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у нашій кухні. Соковите, хрустке, з приємною кислинкою або солодке, воно ідеально підходить для випічки, десертів, салатів, компотів і навіть мʼясних страв. Особливо популярний яблучний пиріг на кефірі — швидкий, ніжний, з насиченим ароматом кориці та домашнього затишку. Але сьогодні хочеться поділитися зовсім іншим рецептом — повітряним, легким і неочікувано простим.

Це "яблучна хмаринка" — десерт з трьох інгредієнтів, який не потребує тіста, жодних складних технік чи довгого приготування. Лише білки, крохмаль і яблуко — та справжня магія у духовці. Ідеальний варіант для легкого перекусу, дитячого десерту або просто коли хочеться чогось смачного, але без зайвого. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "roksolana.harasymiv".

Як приготувати яблучний пиріг "Яблучна хмаринка"

Інгредієнти:

  • яблуко – ½ шт.;
  • білки – 2 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль – ½ ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблуко від шкірки та нарізати кубиками.
  2. Збити білки до легкої піни.
  3. Поступово додати крохмаль, продовжуючи збивати до стійкої піни.
  4. Обережно ввести яблука в білкову масу, перемішати лопаткою.
  5. Викласти суміш на деко, застелене пергаментом або силіконовим килимком.
  6. Випікати при 180 °C протягом 13–15 хвилин до легкої золотистості.
