Лише два інгредієнти — і філе вийде соковитим, як ніколи: що додати до м'яса (відео)

Готується з мінімуму інгредієнтів, але виходить дуже смачною та ефектною

З курячого філе можна приготувати багато смачних страв, таких як відбивні, котлети або ж просто потушкувати це м'яско у томатно-сметанному соусі. Попри те, що це м'ясо бюджетніше за інші види та швидко і легко готується, деякі господині скаржаться на сухість філе під час приготування.

Однак, навіть просту курячу грудку можна приготувати так, що вона вийде соковитою та дуже смачною. Що до неї додати — розповідають на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".

Як приготувати соковите куряче філе

Інгредієнти:

2 шт. курячого філе (невеликі);

сіль, приправа для курки;

1-2 шт. помідора;

100 г сиру сулугуні або моцарела;

листя шпинату;

олія;

гілочка томатів чері;

Спосіб приготування:

1.Філе розрізати навпіл не дорізаючи до кінця.

2.Посолити та посипати приправою до курки.

3.Перевернути філе та зробити те саме.

4.Помідори та сир нарізати слайсами.

5.Викласти усередину філе по черзі нарізані томати та сир.

6.Зверху викласти листя шпинату і кожне філе скріпити зубочистками.

7.На сковороді розігріти олію і обсмажити філе з обох боків до золотистого кольору, по 4-5 хвилин.

8.Також на сковороду викласти гілочку томатів чері.

9.Після того, як філе підсмажилося, поставити запікати його в духовку на 15 хвилин при 180 градусах у тій же сковороді.