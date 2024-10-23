Только два ингредиента – и филе получится сочным, как никогда: что добавить к мясу (видео)
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Готовится из минимума ингредиентов, но получается очень вкусной и эффектной
Из куриного филе можно приготовить много вкусных блюд, таких как отбивные, котлеты или просто потушить это мясо в томатно-сметанном соусе. Несмотря на то, что это мясо бюджетнее других видов и быстро и легко готовится, некоторые хозяйки жалуются на сухость филе во время приготовления.
Однако, даже простую куриную грудку можно приготовить так, что она получится сочной и вкусной. Что к ней добавить – рассказывают на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".
Как приготовить сочное куриное филе
Ингредиенты:
- 2 шт. куриного филе (небольшие);
- соль, приправа для курицы;
- 1-2 шт. помидора;
- 100 г сыра сулугуни или моцарелла;
- листья шпината;
- растительное масло;
- веточка томатов черри;
Способ приготовления:
1.Филе разрезать пополам не дорезая до конца.
2.Посолить и посыпать приправой к курице.
3.Перевернуть филе и сделать то же самое.
4.Помидоры и сыр нарезать слайсами.
5.Выложить внутрь филе поочередно нарезанные томаты и сыр.
6.Сверху выложить листья шпината и каждое филе скрепить зубочистками.
7.На сковороде разогреть масло и обжарить филе по бокам до золотистого цвета, по 4-5 минут.
8. Также на сковороду выложить веточку томатов черри.
9. После того как филе поджарилось, поставить запекать его в духовку на 15 минут при 180 градусах в той же сковороде.