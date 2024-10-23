Только два ингредиента – и филе получится сочным, как никогда: что добавить к мясу (видео)

Готовится из минимума ингредиентов, но получается очень вкусной и эффектной

Из куриного филе можно приготовить много вкусных блюд, таких как отбивные, котлеты или просто потушить это мясо в томатно-сметанном соусе. Несмотря на то, что это мясо бюджетнее других видов и быстро и легко готовится, некоторые хозяйки жалуются на сухость филе во время приготовления.

Однако, даже простую куриную грудку можно приготовить так, что она получится сочной и вкусной. Что к ней добавить – рассказывают на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить сочное куриное филе

Ингредиенты:

2 шт. куриного филе (небольшие);

соль, приправа для курицы;

1-2 шт. помидора;

100 г сыра сулугуни или моцарелла;

листья шпината;

растительное масло;

веточка томатов черри;

Способ приготовления:

1.Филе разрезать пополам не дорезая до конца.

2.Посолить и посыпать приправой к курице.

3.Перевернуть филе и сделать то же самое.

4.Помидоры и сыр нарезать слайсами.

5.Выложить внутрь филе поочередно нарезанные томаты и сыр.

6.Сверху выложить листья шпината и каждое филе скрепить зубочистками.

7.На сковороде разогреть масло и обжарить филе по бокам до золотистого цвета, по 4-5 минут.

8. Также на сковороду выложить веточку томатов черри.

9. После того как филе поджарилось, поставить запекать его в духовку на 15 минут при 180 градусах в той же сковороде.