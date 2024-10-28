Цією стравою наїдяться усі: що приготувати з баклажанів на обід

Надзвичайно смачна страва

Осінь — сезон баклажанів, а отже саме час наїдатися цими доступними та корисними овочами досхочу. З баклажанів готують різноманітні страви: запікають човниками, маринують чи тушкують у вершковому соусі.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати з баклажанів лазанью. Страва вийде дуже соковитою і її точно вистачить на всіх, переконують на Instagram-сторінці "anna.osipenko13".

Як приготувати лазанью з баклажанів

Інгредієнти:

баклажан – 1 шт.;

філе курячого стегна – 3 шт.;

томати – 1-2 шт.;

сир моцарела (можна будь-який інший, який добре плавиться) – 200 г;

Спосіб приготування: