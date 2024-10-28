Цією стравою наїдяться усі: що приготувати з баклажанів на обід
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Надзвичайно смачна страва
Осінь — сезон баклажанів, а отже саме час наїдатися цими доступними та корисними овочами досхочу. З баклажанів готують різноманітні страви: запікають човниками, маринують чи тушкують у вершковому соусі.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати з баклажанів лазанью. Страва вийде дуже соковитою і її точно вистачить на всіх, переконують на Instagram-сторінці "anna.osipenko13".
Як приготувати лазанью з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажан – 1 шт.;
- філе курячого стегна – 3 шт.;
- томати – 1-2 шт.;
- сир моцарела (можна будь-який інший, який добре плавиться) – 200 г;
Спосіб приготування:
- Баклажани порізати кружечками, завширшки 0,5 мм.
- Курку злегка відбити і нарізати шматочками.
- Сир натерти.
- У форму в один шар викласти баклажан.
- Зверху розподілити половину томатів, присолити.
- Покласти курку і зверху сир.
- Повторити шари.
- Запікати в духовці 35-40 хвилин за температури 180 градусів.