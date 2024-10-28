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Цією стравою наїдяться усі: що приготувати з баклажанів на обід

Автор
Марія Швець
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Автор
Приготувати дуже легко
Приготувати дуже легко. Фото 1000.menu

Надзвичайно смачна страва

Осінь — сезон баклажанів, а отже саме час наїдатися цими доступними та корисними овочами досхочу. З баклажанів готують різноманітні страви: запікають човниками, маринують чи тушкують у вершковому соусі.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати з баклажанів лазанью. Страва вийде дуже соковитою і її точно вистачить на всіх, переконують на Instagram-сторінці "anna.osipenko13".

Як приготувати лазанью з баклажанів

Інгредієнти:

  • баклажан – 1 шт.;
  • філе курячого стегна – 3 шт.;
  • томати – 1-2 шт.;
  • сир моцарела (можна будь-який інший, який добре плавиться) – 200 г;

Спосіб приготування:

  1. Баклажани порізати кружечками, завширшки 0,5 мм.
  2. Курку злегка відбити і нарізати шматочками.
  3. Сир натерти.
  4. У форму в один шар викласти баклажан.
  5. Зверху розподілити половину томатів, присолити.
  6. Покласти курку і зверху сир.
  7. Повторити шари.
  8. Запікати в духовці 35-40 хвилин за температури 180 градусів.
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