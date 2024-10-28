Этим блюдом наедятся все: что приготовить из баклажанов на обед

Необычайно вкусное блюдо

Осень — сезон баклажанов, а значит, самое время наедаться этими доступными и полезными овощами вволю. Из баклажанов готовят разнообразные блюда: запекают челноками, маринуют или тушат в сливочном соусе.

Сегодня мы хотим предложить приготовить из баклажанов лазанью. Блюдо получится очень сочным и его точно хватит на всех, убеждают на Instagram-странице "anna.osipenko13".

Как приготовить лазанью из баклажанов

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.;

филе куриного бедра – 3 шт.;

томаты – 1-2 шт.;

сыр моцарелла (можно любой другой, хорошо плавящийся) – 200 г;

Способ приготовления: