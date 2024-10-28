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Этим блюдом наедятся все: что приготовить из баклажанов на обед

Автор
Мария Швец
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Это блюдо приготовить очень легко
Это блюдо приготовить очень легко. Фото 1000.menu

Необычайно вкусное блюдо

Осень — сезон баклажанов, а значит, самое время наедаться этими доступными и полезными овощами вволю. Из баклажанов готовят разнообразные блюда: запекают челноками, маринуют или тушат в сливочном соусе.

Сегодня мы хотим предложить приготовить из баклажанов лазанью. Блюдо получится очень сочным и его точно хватит на всех, убеждают на Instagram-странице "anna.osipenko13".

Как приготовить лазанью из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.;
  • филе куриного бедра – 3 шт.;
  • томаты – 1-2 шт.;
  • сыр моцарелла (можно любой другой, хорошо плавящийся) – 200 г;

Способ приготовления:

  1. Баклажаны порезать кружочками, в ширину 0,5 мм.
  2. Курицу слегка отбить и нарезать кусочками.
  3. Сыр натереть.
  4. В форму в один слой выложить баклажан.
  5. Сверху распределить половину томатов, присолить.
  6. Положить курицу и сверху сыр.
  7. Повторить слои.
  8. Запекать в духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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#Баклажаны #Лазанья в духовке #Готовим дома