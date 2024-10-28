Этим блюдом наедятся все: что приготовить из баклажанов на обед
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Необычайно вкусное блюдо
Осень — сезон баклажанов, а значит, самое время наедаться этими доступными и полезными овощами вволю. Из баклажанов готовят разнообразные блюда: запекают челноками, маринуют или тушат в сливочном соусе.
Сегодня мы хотим предложить приготовить из баклажанов лазанью. Блюдо получится очень сочным и его точно хватит на всех, убеждают на Instagram-странице "anna.osipenko13".
Как приготовить лазанью из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.;
- филе куриного бедра – 3 шт.;
- томаты – 1-2 шт.;
- сыр моцарелла (можно любой другой, хорошо плавящийся) – 200 г;
Способ приготовления:
- Баклажаны порезать кружочками, в ширину 0,5 мм.
- Курицу слегка отбить и нарезать кусочками.
- Сыр натереть.
- В форму в один слой выложить баклажан.
- Сверху распределить половину томатов, присолить.
- Положить курицу и сверху сыр.
- Повторить слои.
- Запекать в духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.