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Беремо фарш і лаваш: розкішний лінивий пиріг легко і просто (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Щоб поїсти смачно і ситно
Щоб поїсти смачно і ситно. Фото Скриншот з відео

Апетитний пиріг на основі лаваша

Якщо хочеться смачно і ситно поїсти, на допомогу приходять прості рецепти. Ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники. Тепер ділимось рецептом лінивого пирога, який готується з фаршу та лавашу.

Навіть тісто місити не потрібно — його заміняє лаваш. Як його приготувати, розповіли на ютуб-каналі Alyona cooking.

Інгредієнти:

  • М'ясний фарш (свинина, яловичина, курка) — 800 г
  • Цибулина — 2 великих або 3 середніх
  • Рослинна олія – для смаження
  • Сіль — 1,5 ч.л
  • Чорний перець — 1/3 ч.л
  • Сушений часник — 1 ч.л
  • Паприка солодка — 1 ч.л
  • Лаваш тонкий — 200 — 220 г (2 прямокутні листі або 5 круглих)
  • Яйця — 3 шт
  • Сметана — 200-250 г
  • Сіль – 1 ч.л
  • Італійські трави (за бажанням) — 1 ч. л
  • Сир (сулугуні, моцарелла або на ваш вибір) — 150 г
  • Насіння кунжуту або льону — для посипання

Спосіб приготування:

  1. Спочатку пасеруйте цибулю на рослинній олії до м’якості та золотистого кольору. Це додає начинці глибину смаку.
  2. Пасеровану цибулю змішати з фаршем, спеціями і сіллю. Поєднання смаків дозволить створити смачну та ароматну начинку.
  3. Викласти листи лаваша і рівномірно розподілити м’ясну суміш на кожен. Щільно згорнути рулетиком.
  4. Розкладіть згорнутий лаваш у форму для запікання, створивши красиву спіраль. Для заливки потрібно збити яйця, сметану, сіль, зелень і тертий сир. Цією вершковою сумішшю полийте лаваш.
  5. Випікайте пиріг з лаваша в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Пекти треба до золотисто-коричневого кольору та появи пухирців.

Цей пиріг дуже смачний, а ще — красивий у розрізі. Також ми ділились рецептом смачних панкейків.

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#Рецепт #Пиріг #Фарш #Лаваш