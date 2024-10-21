Беремо фарш і лаваш: розкішний лінивий пиріг легко і просто (відео)
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Апетитний пиріг на основі лаваша
Якщо хочеться смачно і ситно поїсти, на допомогу приходять прості рецепти. Ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники. Тепер ділимось рецептом лінивого пирога, який готується з фаршу та лавашу.
Навіть тісто місити не потрібно — його заміняє лаваш. Як його приготувати, розповіли на ютуб-каналі Alyona cooking.
Інгредієнти:
- М'ясний фарш (свинина, яловичина, курка) — 800 г
- Цибулина — 2 великих або 3 середніх
- Рослинна олія – для смаження
- Сіль — 1,5 ч.л
- Чорний перець — 1/3 ч.л
- Сушений часник — 1 ч.л
- Паприка солодка — 1 ч.л
- Лаваш тонкий — 200 — 220 г (2 прямокутні листі або 5 круглих)
- Яйця — 3 шт
- Сметана — 200-250 г
- Сіль – 1 ч.л
- Італійські трави (за бажанням) — 1 ч. л
- Сир (сулугуні, моцарелла або на ваш вибір) — 150 г
- Насіння кунжуту або льону — для посипання
Спосіб приготування:
- Спочатку пасеруйте цибулю на рослинній олії до м’якості та золотистого кольору. Це додає начинці глибину смаку.
- Пасеровану цибулю змішати з фаршем, спеціями і сіллю. Поєднання смаків дозволить створити смачну та ароматну начинку.
- Викласти листи лаваша і рівномірно розподілити м’ясну суміш на кожен. Щільно згорнути рулетиком.
- Розкладіть згорнутий лаваш у форму для запікання, створивши красиву спіраль. Для заливки потрібно збити яйця, сметану, сіль, зелень і тертий сир. Цією вершковою сумішшю полийте лаваш.
- Випікайте пиріг з лаваша в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Пекти треба до золотисто-коричневого кольору та появи пухирців.
Цей пиріг дуже смачний, а ще — красивий у розрізі. Також ми ділились рецептом смачних панкейків.