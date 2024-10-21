Беремо фарш і лаваш: розкішний лінивий пиріг легко і просто (відео)

Апетитний пиріг на основі лаваша

Якщо хочеться смачно і ситно поїсти, на допомогу приходять прості рецепти. Ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники. Тепер ділимось рецептом лінивого пирога, який готується з фаршу та лавашу.

Навіть тісто місити не потрібно — його заміняє лаваш. Як його приготувати, розповіли на ютуб-каналі Alyona cooking.

Інгредієнти:

М'ясний фарш (свинина, яловичина, курка) — 800 г

Цибулина — 2 великих або 3 середніх

Рослинна олія – для смаження

Сіль — 1,5 ч.л

Чорний перець — 1/3 ч.л

Сушений часник — 1 ч.л

Паприка солодка — 1 ч.л

Лаваш тонкий — 200 — 220 г (2 прямокутні листі або 5 круглих)

Яйця — 3 шт

Сметана — 200-250 г

Сіль – 1 ч.л

Італійські трави (за бажанням) — 1 ч. л

Сир (сулугуні, моцарелла або на ваш вибір) — 150 г

Насіння кунжуту або льону — для посипання

Спосіб приготування:

Спочатку пасеруйте цибулю на рослинній олії до м’якості та золотистого кольору. Це додає начинці глибину смаку. Пасеровану цибулю змішати з фаршем, спеціями і сіллю. Поєднання смаків дозволить створити смачну та ароматну начинку. Викласти листи лаваша і рівномірно розподілити м’ясну суміш на кожен. Щільно згорнути рулетиком. Розкладіть згорнутий лаваш у форму для запікання, створивши красиву спіраль. Для заливки потрібно збити яйця, сметану, сіль, зелень і тертий сир. Цією вершковою сумішшю полийте лаваш. Випікайте пиріг з лаваша в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Пекти треба до золотисто-коричневого кольору та появи пухирців.

Цей пиріг дуже смачний, а ще — красивий у розрізі. Також ми ділились рецептом смачних панкейків.