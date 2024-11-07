Замість нудних сосисок в тісті: ефектна закуска, якою легко наїстися (відео)

Таких сосисок в тісті ви ще не куштували

Прості страви завжди в пошані у кулінарів. Якщо ви вже готували ліниві вареники, і шукаєте щось не менш смачне та ситне, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка під ніком danilchenko_77 поділилась рецептом оригінальних сосисок в тісті. Вони готуються не складніше, ніж звичайні, а виходять набагато цікавіші — і на вигляд, і на смак.

Інгредієнти:

молоко — 250 мл

дріжджі — 15 г

цукор — 25 г

борошно — 400 г

сіль — 1/2 ч.л

вершкове масло — 40 г

кетчуп — до смаку

моцарела — до смаку

сосиски — 14 шт

Спосіб приготування:

Для опари в тепле молоко додаємо цукор та дріжджі. Все перемішуємо та всипаємо 2 столові ложки борошна з загальної кількості. Опару залишаємо 15 хв для активації. Коли опара спіниться, додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Солимо і частинами всипаємо просіяне борошно. Так вимішуємо м’яке тісто, накриваємо рушником та чекаємо 30 хвилин. Далі тісто обминаємо та розділяємо на кілька частин. Формуємо сосиски в тісті — кожен шматочок розкочуємо та загортаємо у нього сосиску. Заліплюємо краї та робимо надрізи так, щоб ніж розрізав сосиску, але залишив шматочок тіста з одного боку. Викладаємо заготовки на деко, застелене пергаментом. Розгортаємо "пелюстки". Змащуємо кетчупом та присипаємо сиром. Випікаємо при 180‘ 40 хв.

Це смачно і дуже ароматно. Чудовий перекус або сніданок. Також ми ділились рецептом апетитних сирних паличок.