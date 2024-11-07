Замість нудних сосисок в тісті: ефектна закуска, якою легко наїстися (відео)
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Таких сосисок в тісті ви ще не куштували
Прості страви завжди в пошані у кулінарів. Якщо ви вже готували ліниві вареники, і шукаєте щось не менш смачне та ситне, зверніть увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка під ніком danilchenko_77 поділилась рецептом оригінальних сосисок в тісті. Вони готуються не складніше, ніж звичайні, а виходять набагато цікавіші — і на вигляд, і на смак.
Інгредієнти:
- молоко — 250 мл
- дріжджі — 15 г
- цукор — 25 г
- борошно — 400 г
- сіль — 1/2 ч.л
- вершкове масло — 40 г
- кетчуп — до смаку
- моцарела — до смаку
- сосиски — 14 шт
Спосіб приготування:
- Для опари в тепле молоко додаємо цукор та дріжджі. Все перемішуємо та всипаємо 2 столові ложки борошна з загальної кількості.
- Опару залишаємо 15 хв для активації. Коли опара спіниться, додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло.
- Солимо і частинами всипаємо просіяне борошно. Так вимішуємо м’яке тісто, накриваємо рушником та чекаємо 30 хвилин.
- Далі тісто обминаємо та розділяємо на кілька частин. Формуємо сосиски в тісті — кожен шматочок розкочуємо та загортаємо у нього сосиску.
- Заліплюємо краї та робимо надрізи так, щоб ніж розрізав сосиску, але залишив шматочок тіста з одного боку. Викладаємо заготовки на деко, застелене пергаментом.
- Розгортаємо "пелюстки". Змащуємо кетчупом та присипаємо сиром. Випікаємо при 180‘ 40 хв.
Це смачно і дуже ароматно. Чудовий перекус або сніданок. Також ми ділились рецептом апетитних сирних паличок.