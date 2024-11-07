Вместо скучных сосисок в тесте: эффектная закуска, которой легко наесться (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Таких сосисок в тесте вы еще не пробовали
Простые блюда всегда в почете у кулинаров. Если вы уже готовили ленивые вареники, и ищете что-нибудь не менее вкусное и сытное, обратите внимание на следующий рецепт.
Кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77 поделилась рецептом оригинальных сосисок в тесте. Они готовятся не сложнее, чем обычные, а получаются гораздо более интересные — и по внешнему виду, и по вкусу.
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл
- дрожжи — 15 г
- сахар — 25 г
- мука — 400 г
- соль — 1/2 ч.л
- сливочное масло — 40 г
- кетчуп — по вкусу
- моцарелла — по вкусу
- сосиски — 14 шт
Способ приготовления:
- Для опары в теплое молоко добавляем сахар и дрожжи. Все перемешиваем и всыпаем 2 столовых ложки муки из общего количества.
- Опару оставляем 15 мин для активации. Когда опара вспенивается, добавляем растопленное, но не горячее сливочное масло.
- Солим и частями всыпаем просеянную муку. Так вымешиваем мягкое тесто, накрываем полотенцем и ждем 30 минут.
- Далее тесто обходим и разделяем на несколько частей. Формируем сосиски в тесте – каждый кусочек раскатываем и заворачиваем в него сосиску.
- Залепляем края и делаем надрезы так, чтобы нож разрезал сосиску, но оставил кусочек теста с одной стороны. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Разворачиваем "лепестки". Смазываем кетчупом и присыпаем творогом. Выпекаем при 180’40 мин.
Это вкусно и очень ароматно. Прекрасный перекус или завтрак. Также мы делились рецептом аппетитных сырных палочек.