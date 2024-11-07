Вместо скучных сосисок в тесте: эффектная закуска, которой легко наесться (видео)

Таких сосисок в тесте вы еще не пробовали

Простые блюда всегда в почете у кулинаров. Если вы уже готовили ленивые вареники, и ищете что-нибудь не менее вкусное и сытное, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77 поделилась рецептом оригинальных сосисок в тесте. Они готовятся не сложнее, чем обычные, а получаются гораздо более интересные — и по внешнему виду, и по вкусу.

Ингредиенты:

молоко — 250 мл

дрожжи — 15 г

сахар — 25 г

мука — 400 г

соль — 1/2 ч.л

сливочное масло — 40 г

кетчуп — по вкусу

моцарелла — по вкусу

сосиски — 14 шт

Способ приготовления:

Для опары в теплое молоко добавляем сахар и дрожжи. Все перемешиваем и всыпаем 2 столовых ложки муки из общего количества. Опару оставляем 15 мин для активации. Когда опара вспенивается, добавляем растопленное, но не горячее сливочное масло. Солим и частями всыпаем просеянную муку. Так вымешиваем мягкое тесто, накрываем полотенцем и ждем 30 минут. Далее тесто обходим и разделяем на несколько частей. Формируем сосиски в тесте – каждый кусочек раскатываем и заворачиваем в него сосиску. Залепляем края и делаем надрезы так, чтобы нож разрезал сосиску, но оставил кусочек теста с одной стороны. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Разворачиваем "лепестки". Смазываем кетчупом и присыпаем творогом. Выпекаем при 180’40 мин.

Это вкусно и очень ароматно. Прекрасный перекус или завтрак. Также мы делились рецептом аппетитных сырных палочек.