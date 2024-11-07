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Вместо скучных сосисок в тесте: эффектная закуска, которой легко наесться (видео)

Автор
Мария Дума
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Интересный вариант стандартных сосисок в тесте
Интересный вариант стандартных сосисок в тесте. Фото Скриншот из видео

Таких сосисок в тесте вы еще не пробовали

Простые блюда всегда в почете у кулинаров. Если вы уже готовили ленивые вареники, и ищете что-нибудь не менее вкусное и сытное, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77 поделилась рецептом оригинальных сосисок в тесте. Они готовятся не сложнее, чем обычные, а получаются гораздо более интересные — и по внешнему виду, и по вкусу.

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл
  • дрожжи — 15 г
  • сахар — 25 г
  • мука — 400 г
  • соль — 1/2 ч.л
  • сливочное масло — 40 г
  • кетчуп — по вкусу
  • моцарелла — по вкусу
  • сосиски — 14 шт

Способ приготовления:

  1. Для опары в теплое молоко добавляем сахар и дрожжи. Все перемешиваем и всыпаем 2 столовых ложки муки из общего количества.
  2. Опару оставляем 15 мин для активации. Когда опара вспенивается, добавляем растопленное, но не горячее сливочное масло.
  3. Солим и частями всыпаем просеянную муку. Так вымешиваем мягкое тесто, накрываем полотенцем и ждем 30 минут.
  4. Далее тесто обходим и разделяем на несколько частей. Формируем сосиски в тесте – каждый кусочек раскатываем и заворачиваем в него сосиску.
  5. Залепляем края и делаем надрезы так, чтобы нож разрезал сосиску, но оставил кусочек теста с одной стороны. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом.
  6. Разворачиваем "лепестки". Смазываем кетчупом и присыпаем творогом. Выпекаем при 180’40 мин.

Это вкусно и очень ароматно. Прекрасный перекус или завтрак. Также мы делились рецептом аппетитных сырных палочек.

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#Рецепт #Сосиски #Закуска #Тесто