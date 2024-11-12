Рус

Беремо куряче філе та готуємо з нього розкішну страву: кухар поділився вишуканим рецептом (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
619
Як дуже смачно приготувати курку Новина оновлена 12 листопада 2024, 15:10
Як дуже смачно приготувати курку

Рецепт апетитної відбивної з сиром

Курочка — це смачне м’ясо, яке можна приготувати тисячею різних способів. Ми розповідали, як смачно запекти курячі стегна. Тепер ділимось рецептом соковитих шніцелів з сирною начинкою.

Це значно краще, ніж звичайні відбивні — хрумкий кляр, ніжне м’ясо та смачна сирна начинка нікого не залишать байдужим. Рецептом у своєму інстаграмі поділився український кухар Володимир Ярославський. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 2 великих шніцелі.

Інгредієнти:

  • 2 курячі філе
  • 100 г моцарели
  • 2 яйця
  • несолоні кукурудзяні пластівці
  • сухарі, куркума, копчена паприка, трохи орегано, можна додати ще сухого часнику
  • сіль, олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Філе пластуємо — надрізаємо посередині, не дорізаючи до кінця та розкриваємо. Відбиваємо, найкраще це робити у харчовій плівці.
  2. Коли м’якоть вже тоненька, солимо та на половинку філе натираємо моцарелу. Накриваємо другою половинкою та притискаємо все разом. Ставимо в холодильник на 30 хвилин.
  3. До яєць додаємо ложку води та ретельно збиваємо виделкою. Несолоні пластівці кришимо руками, змішуємо з сухарями та спеціями.
  4. Кожну відбивну паніруємо спочатку в борошні і струшуємо надлишок. Занурюємо в яйце. Піднімаємо та даємо стекти надлишку. Одразу обвалюємо в сухарях.
  5. Зверху додаємо ще трохи сухарів, акуратно притискаємо й викладаємо на гарячу пательню з олією. З обох сторін на середньому вогні смажимо приблизно по 2 хвилини.

Це дуже смачно. До такої курочки можна готувати будь-який гарнір, але найкраще їй пасуватиме ніжне картопляне пюре.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Володимир Ярославський #Відбивні