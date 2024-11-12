Беремо куряче філе та готуємо з нього розкішну страву: кухар поділився вишуканим рецептом (відео)
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Рецепт апетитної відбивної з сиром
Курочка — це смачне м’ясо, яке можна приготувати тисячею різних способів. Ми розповідали, як смачно запекти курячі стегна. Тепер ділимось рецептом соковитих шніцелів з сирною начинкою.
Це значно краще, ніж звичайні відбивні — хрумкий кляр, ніжне м’ясо та смачна сирна начинка нікого не залишать байдужим. Рецептом у своєму інстаграмі поділився український кухар Володимир Ярославський. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 2 великих шніцелі.
Інгредієнти:
- 2 курячі філе
- 100 г моцарели
- 2 яйця
- несолоні кукурудзяні пластівці
- сухарі, куркума, копчена паприка, трохи орегано, можна додати ще сухого часнику
- сіль, олія для смаження
Спосіб приготування:
- Філе пластуємо — надрізаємо посередині, не дорізаючи до кінця та розкриваємо. Відбиваємо, найкраще це робити у харчовій плівці.
- Коли м’якоть вже тоненька, солимо та на половинку філе натираємо моцарелу. Накриваємо другою половинкою та притискаємо все разом. Ставимо в холодильник на 30 хвилин.
- До яєць додаємо ложку води та ретельно збиваємо виделкою. Несолоні пластівці кришимо руками, змішуємо з сухарями та спеціями.
- Кожну відбивну паніруємо спочатку в борошні і струшуємо надлишок. Занурюємо в яйце. Піднімаємо та даємо стекти надлишку. Одразу обвалюємо в сухарях.
- Зверху додаємо ще трохи сухарів, акуратно притискаємо й викладаємо на гарячу пательню з олією. З обох сторін на середньому вогні смажимо приблизно по 2 хвилини.
Це дуже смачно. До такої курочки можна готувати будь-який гарнір, але найкраще їй пасуватиме ніжне картопляне пюре.