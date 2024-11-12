Берем куриное филе и готовим из него роскошное блюдо: повар поделился изысканным рецептом (видео)

Рецепт аппетитной отбивной с творогом

Курочка – это вкусное мясо, которое можно приготовить тысячей разных способов. Мы рассказывали, как вкусно запечь куриные бедра. Теперь делимся рецептом сочных шницелей с творожной начинкой.

Это гораздо лучше, чем обычные отбивные — хрустящий кляр, нежное мясо и вкусная творожная начинка никого не оставят равнодушным. Рецептом в своем инстаграмме поделился украинский повар Владимир Ярославский. Из приведенного количества ингредиентов выходит 2 больших шницели.

Ингредиенты:

2 куриные филе

100 г моцареллы

2 яйца

несоленые кукурузные хлопья

сухари, куркума, копченая паприка, немного орегано, можно добавить еще сухой чеснок.

соль, масло для жарки

Способ приготовления:

Филе пластуем – надрезаем посередине, не дорезая до конца и раскрываем. Отбиваем, лучше это делать в пищевой пленке. Когда мякоть уже тоненькая, солим и на половинку филе натираем моцареллу. Накрываем второй половинкой и прижимаем все вместе. Ставим в холодильник на 30 минут. К яйцам добавляем ложку воды и тщательно взбиваем вилкой. Несоленые хлопья крошим руками, смешиваем с сухарями и специями. Каждую отбивную панируем сначала в муке и встряхиваем избыток. Окунаем в яйцо. Поднимаем и даем стечь излишку. Сразу обваливаем в сухарях. Сверху добавляем еще немного сухарей, аккуратно прижимаем и выкладываем на горячую сковороду с растительным маслом. С обеих сторон на среднем огне жарим примерно по 2 минуты.

Это очень вкусно. К такой курочке можно готовить любой гарнир, но лучше ей будет подходить нежное картофельное пюре.