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Берем куриное филе и готовим из него роскошное блюдо: повар поделился изысканным рецептом (видео)

Автор
Мария Дума
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Как вкусно приготовить курицу Новость обновлена 12 ноября 2024, 15:10
Как вкусно приготовить курицу

Рецепт аппетитной отбивной с творогом

Курочка – это вкусное мясо, которое можно приготовить тысячей разных способов. Мы рассказывали, как вкусно запечь куриные бедра. Теперь делимся рецептом сочных шницелей с творожной начинкой.

Это гораздо лучше, чем обычные отбивные — хрустящий кляр, нежное мясо и вкусная творожная начинка никого не оставят равнодушным. Рецептом в своем инстаграмме поделился украинский повар Владимир Ярославский. Из приведенного количества ингредиентов выходит 2 больших шницели.

Ингредиенты:

  • 2 куриные филе
  • 100 г моцареллы
  • 2 яйца
  • несоленые кукурузные хлопья
  • сухари, куркума, копченая паприка, немного орегано, можно добавить еще сухой чеснок.
  • соль, масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Филе пластуем – надрезаем посередине, не дорезая до конца и раскрываем. Отбиваем, лучше это делать в пищевой пленке.
  2. Когда мякоть уже тоненькая, солим и на половинку филе натираем моцареллу. Накрываем второй половинкой и прижимаем все вместе. Ставим в холодильник на 30 минут.
  3. К яйцам добавляем ложку воды и тщательно взбиваем вилкой. Несоленые хлопья крошим руками, смешиваем с сухарями и специями.
  4. Каждую отбивную панируем сначала в муке и встряхиваем избыток. Окунаем в яйцо. Поднимаем и даем стечь излишку. Сразу обваливаем в сухарях.
  5. Сверху добавляем еще немного сухарей, аккуратно прижимаем и выкладываем на горячую сковороду с растительным маслом. С обеих сторон на среднем огне жарим примерно по 2 минуты.

Это очень вкусно. К такой курочке можно готовить любой гарнир, но лучше ей будет подходить нежное картофельное пюре.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Владимир Ярославский #Отбивные