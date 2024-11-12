Цей рецепт для найледачіших: як швидко та легко приготувати грибні тости (відео)

Їх можна миттєво приготувати для смачної та легкої трапези

Чого тільки не готували господині з грибів! І супи варили, й фарширували чи смажили просто так з цибулею та сметаною.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачну та просту закуску, з якою ви впораєтеся на раз-два. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати прості грибні тости

Інгредієнти:

печериці – 200 г;

зелена цибуля – 1 пучок;

твердий сир або моцарела – 100 г;

майонез\сметана\крем-сир – 1-2 ст. л.;

батон\тостовий хліб – 8-10 скибочок;

олія – 1 ст. л.;

сіль;

перець;

Спосіб приготування:

1.Печериці та цибулю дрібно нарізати та обсмажити на пательні з олією.

2.Додати сіль та перець, обсмажити до золотавості.

3.Сир натерти на терці та додати до грибів.

4.Додати майонез та ретельно перемішати.

5.Викласти суміш на хліб.

6.Випікати протягом 10 хвилин при 180 градусах.