Если дома есть яйцо и немного печенья: рецепт роскошного десерта очень просто (видео)
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Прекрасные домашние сладости без усилий
Домашние десерты могут быть простыми. Мы рассказывали, как приготовить нежный и влажный брауни с яблоками. Теперь делимся рецептом аппетитного десерта из готового печенья и заварного крема.
Это совсем несложно приготовить, а вкус десерта – просто невероятный. Как приготовить его дома, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша под ником viktoria__cooking.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- ванильный сахар по вкусу
- щепотка соли
- 20 г муки
- 20 г крахмала
- 500 мл молока
- 50 г масла
- 100-150 г шоколадного печенья
- 100 г шоколада
- 40 мл масла
Способ приготовления:
- В сотейнике соединяем яйцо, сахар и ванильный сахар. Размешиваем венчиком, добавляем щепотку соли и, постоянно перемешивая, вводим муку и крахмал.
- Перемешиваем все венчиком до однородности. Тонкой струйкой добавляем молоко и еще раз перемешиваем.
- Сотейник ставим и средний огонь. Постоянно помешивая, варим до загущения массы и снимаем с огня.
- Сразу в горячий крем добавляем мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешиваем, накрываем пленкой "в контакт" и охлаждаем.
- Берем удобную форму и смазываем немного кремом дно. Наверх выкладываем слой печенья. Выкладываем крем и печенье поочередно, пока не закончатся ингредиенты.
- Растапливаем шоколад в микроволновке или на водяной бане. Добавляем в него масло и перемешиваем.
- Выливаем в форму, при необходимости разравниваем. Оставляем в холодильнике на 5-6 часов, лучше на ночь.
Утром можно смаковать аппетитный тортик, который так легко готовится. Также мы рассказывали, как приготовить нежное яблочное пюре.