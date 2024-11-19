Если дома есть яйцо и немного печенья: рецепт роскошного десерта очень просто (видео)

Прекрасные домашние сладости без усилий

Домашние десерты могут быть простыми. Мы рассказывали, как приготовить нежный и влажный брауни с яблоками. Теперь делимся рецептом аппетитного десерта из готового печенья и заварного крема.

Это совсем несложно приготовить, а вкус десерта – просто невероятный. Как приготовить его дома, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша под ником viktoria__cooking.

Ингредиенты:

1 яйцо

50 г сахара

ванильный сахар по вкусу

щепотка соли

20 г муки

20 г крахмала

500 мл молока

50 г масла

100-150 г шоколадного печенья

100 г шоколада

40 мл масла

Способ приготовления:

В сотейнике соединяем яйцо, сахар и ванильный сахар. Размешиваем венчиком, добавляем щепотку соли и, постоянно перемешивая, вводим муку и крахмал. Перемешиваем все венчиком до однородности. Тонкой струйкой добавляем молоко и еще раз перемешиваем. Сотейник ставим и средний огонь. Постоянно помешивая, варим до загущения массы и снимаем с огня. Сразу в горячий крем добавляем мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешиваем, накрываем пленкой "в контакт" и охлаждаем. Берем удобную форму и смазываем немного кремом дно. Наверх выкладываем слой печенья. Выкладываем крем и печенье поочередно, пока не закончатся ингредиенты. Растапливаем шоколад в микроволновке или на водяной бане. Добавляем в него масло и перемешиваем. Выливаем в форму, при необходимости разравниваем. Оставляем в холодильнике на 5-6 часов, лучше на ночь.

Утром можно смаковать аппетитный тортик, который так легко готовится. Также мы рассказывали, как приготовить нежное яблочное пюре.