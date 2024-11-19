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Если дома есть яйцо и немного печенья: рецепт роскошного десерта очень просто (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Такой тортик приготовить очень легко
Такой тортик приготовить очень легко. Фото Колаж Телеграфу

Прекрасные домашние сладости без усилий

Домашние десерты могут быть простыми. Мы рассказывали, как приготовить нежный и влажный брауни с яблоками. Теперь делимся рецептом аппетитного десерта из готового печенья и заварного крема.

Это совсем несложно приготовить, а вкус десерта – просто невероятный. Как приготовить его дома, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша под ником viktoria__cooking.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 50 г сахара
  • ванильный сахар по вкусу
  • щепотка соли
  • 20 г муки
  • 20 г крахмала
  • 500 мл молока
  • 50 г масла
  • 100-150 г шоколадного печенья
  • 100 г шоколада
  • 40 мл масла

Способ приготовления:

  1. В сотейнике соединяем яйцо, сахар и ванильный сахар. Размешиваем венчиком, добавляем щепотку соли и, постоянно перемешивая, вводим муку и крахмал.
  2. Перемешиваем все венчиком до однородности. Тонкой струйкой добавляем молоко и еще раз перемешиваем.
  3. Сотейник ставим и средний огонь. Постоянно помешивая, варим до загущения массы и снимаем с огня.
  4. Сразу в горячий крем добавляем мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешиваем, накрываем пленкой "в контакт" и охлаждаем.
  5. Берем удобную форму и смазываем немного кремом дно. Наверх выкладываем слой печенья. Выкладываем крем и печенье поочередно, пока не закончатся ингредиенты.
  6. Растапливаем шоколад в микроволновке или на водяной бане. Добавляем в него масло и перемешиваем.
  7. Выливаем в форму, при необходимости разравниваем. Оставляем в холодильнике на 5-6 часов, лучше на ночь.

Утром можно смаковать аппетитный тортик, который так легко готовится. Также мы рассказывали, как приготовить нежное яблочное пюре.

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#Рецепт #Печенье #Торт #Десерт